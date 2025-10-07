AZUR-Kurs-Prognose: Prediction-Marktes boomen und ermöglichen über 853x

Die Coins aus dem Kryptosektor Prediction Markets haben über die vergangenen Tage die höchsten Gewinne von allen verzeichnet. Angeführt werden sie derzeit von Azuro Protocol, das aufgrund seiner niedrigen Bewertung im Vergleich zu seinen Wettbewerbern um mehr als 853x steigen könnte. Worum es sich genau handelt und wie es sich entwickelt hat, erfahren Sie jetzt in der folgenden AZUR-Kurs-Prognose.

Was ist Azuro Protocol?

Das Azuro Protocol (AZUR) positioniert sich als eine Infrastruktur und Liquiditätsschicht für Wett- und Vorhersagemärkte, welche über verschiedene EVM-Chains wie Gnosis, Polygon, Base, Arbitrum und über Zusatzdienste auch mit Chilliz und Solana nutzbar ist.

Dabei können die Entwickler schnell und einfacher ihre Anwendungen über das Ökosystem bereitstellen, um gemeinsam auf Liquidität, Orakel, Wett-Engine, vAMM und Liquidity-Tree-Pools zuzugreifen.

But what if those theories weren't just talk? What if speculation became markets?



Prediction markets can transform entertainment:

- Fans place real stakes on their theories

- Odds update live as episodes drop

- Communities track probabilities instead of noise - azuro (@azuroprotocol) September 26, 2025

Die Ursprünge von Azuro Protocol reichen bereits bis in das Jahr 2022 zurück, in welchem dieses zuerst auf Gnosis herausgegeben wurde. Deutlich später wurde hingegen am 19. Juni 2024 der eigenen Coin gelauncht.

Unterstützung erhielt das Azuro Protocol unter anderem von institutionellen Investoren wie SevenX Ventures, Fenbushi Capital, Arrington Capital, Delphi Digital, Alliance, Red Beard Ventures, Polymorphic Capital und G1 Ventures.

So hat sich Azuro Protocol zuletzt entwickelt

Seit dem Start haben sich laut der Website schon 9 Frontends auf dem Azuro Protocol angesiedelt. Zu ihnen zählen vor allem Wettplattformen wie bookmaker.XYZ, DexWin, DGBet, Giraft, GambleF*kkers, Gamblr.xyz, PinWin.xyz, JuicyBet und YezBet. Allerdings sind es insgesamt schon mehr als 43.

Laut dem offiziellen Dashboard von Azuro Protocol werden diese bisher kaum genutzt. Selbst während des Booms des Prediction-Markets Polymarket während der US-Wahl mit Rekordeinnahmen, konnte Azuro mit allen Diensten nur bis zu 970 Nutzer erreichen, wobei sie derzeit sogar rückläufig sind. Zudem operiert das Azuro Protocol teilweise in der Verlustzone.

Don't forget - Prediction Markets Mixer kicks off tomorrow at Token2049. https://t.co/HOLGenGwlz - azuro (@azuroprotocol) September 29, 2025

Profitieren konnte es jedoch von dem Event TOKEN2049, welches eine Woche lang in Singapur stattfindet. Denn auf diesem ging es um Prediction- und Attention-Markets, wobei es auch zu Networking mit Entwicklern, KOLS und Investoren gekommen ist. Möglicherweise wurden hier Pläne für einen InfoFi-Market wie Polymarket getroffen.

Daher verwundert es nicht, dass sich einige für ein Investment in AZUR entschieden haben. Somit konnte der Coin auch seit dem 29. September von 0,01201 bis auf 0,00916 USD um 58,67 % steigen. Die steile Entwicklung wurde auch von der damals niedrigen Marktkapitalisierung von 1,14 Mio. USD unterstützt.

AZUR-Kurs-Prognose

Nach der initialen Rally von 0,112 USD auf das Allzeithoch von 0,2396 USD um 113,93 %, ist der Coin schnell wieder aus dem Fokus der Investoren geraten und endete in der Bedeutungslosigkeit, als er bis auf 0,005049 USD um 97,89 % an Wert verlor.

Ein Grund dafür ist unter anderem die geringe Umlaufversorgung von 200,74 Mio. AZUR, da es insgesamt 1 Mrd. Token gibt und somit in den nächsten Jahren von einer deutlichen Verwässerung auszugehen ist.

Darüber hinaus haben die Coins aus dem Sektor der Prediction-Marktes bisher nur geringe Marktkapitalisierungen erzielt, wobei es bei dem aktuellen Marktführer Gnosis nur bis zu 1,14 Mrd. USD waren. Was auch erst im Jahr 2024 erreicht werden konnte.

AZUR-Chart | Quelle: CoinMarketCap

Da das erfolgreichste und berühmteste Prediction-Projekt Polymarket keinen eigenen Coin bietet, stürzen sich nun einige Anleger stattdessen auf Projekte wie Azuro Protocol, da es auch ein deutlich stärker diversifiziertes Investment ist.

Sollte es die im Raum stehenden Polymarket-Bewertungen von bis zu 10 Mrd. USD erreichen, wobei es am Tag rund so viel erzielt wie Azuro Protocol kumulativ geschafft hat, würde es aufgrund der aktuell sehr niedrigen Marktkapitalisierung einen Anstieg von 853x entsprechen. Jedoch ist angesichts der unterschiedlichen Dienste langfristig bei einer Adoption auch mehr denkbar.

