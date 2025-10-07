Diese Aktien gehen noch in der aktuellen Woche Ex-Dividende und schütten im Anschluss ihre Zahlung an Anleger aus. Doch wer davon etwas abhaben möchte, der muss schnell sein. In dieser Woche gehen wieder einige spannende Unternehmen Ex-Dividende und schütten ihre Erträge an Anleger - teilweise in sehr üppiger Höhe - aus. Doch wer etwas von der Ausschüttung abhaben will, der muss sich beeilen, denn nur wer die Papiere am jeweiligen Ex-Tag hält, hat ...

