NEW YORK (dpa-AFX) - Zum zweiten Jahrestag des Massakers islamistischer Terroristen in Israel ruft UN-Generalsekretär António Guterres die Konfliktparteien auf, den Gaza-Krieg zu beenden. "Beendet jetzt die Feindseligkeiten in Gaza, Israel und der Region", forderte er in New York. Der jüngste Vorschlag von US-Präsident Donald Trump biete eine Chance, die genutzt werden müsse, um diesen Konflikt zu beenden. "Nach zwei Jahren Trauma müssen wir uns für die Hoffnung entscheiden. Jetzt."

Seit Montag sprechen Vermittler mit Vertretern der islamistischen Hamas und Israels im ägyptischen Scharm el Scheich über Trumps Friedensplan. Am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der radikalislamischen Hamas gemeinsam mit anderen Islamisten das schlimmste Massaker in Israels Geschichte angerichtet. Etwa 1.200 Menschen wurden damals getötet, mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt.

Guterres rief die islamistischen Terroristen erneut auf, die noch im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln "bedingungslos und unverzüglich" freizulassen. "Beendet das Leiden aller. Dies ist eine humanitäre Katastrophe von unvorstellbarem Ausmaß." Eine dauerhafte Waffenruhe und ein glaubwürdiger politischer Prozess seien unerlässlich, um weiteres Blutvergießen zu verhindern und den Weg für Frieden zu ebnen./hme/DP/zb