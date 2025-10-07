Jetzt abstimmen und einen Kurztrip nach Berlin sichern: Die Publikumsabstimmung für die 24. ZertifikateAwards ist in vollem Gange und der DER AKTIONÄR European Defence Index (WKN: DA0ACA) wurde in der Kategorie "Zertifikat des Jahres" nominiert! Stimmen Sie jetzt ab und gewinnen Sie ein exklusives Berlin-Erlebnis!Die wachsenden Verteidigungsbudgets treiben Europas Rüstungssektor an. Der European Defence Index von DER AKTIONÄR bündelt 20 führende Unternehmen aus Rüstung, Luftfahrt und Cybersecurity ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär