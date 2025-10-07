The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.10.2025
ISIN Name
FR0013358199 CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 18/25
XS1120081283 RSA INSURANCE GR. 14/45
XS1892151348 DT.TELEK.INTL F.18/25 MTN
XS1890084061 DEV.BK JAPAN 18/25 MTN
DE000HLB4439 LB.HESS.THR.CARRARA10A/24
DE000HLB44V9 LB.HESS.THR.CARRARA10D/24
DE000HEL0FF0 LB.HESS.THR.CARRARA04C/25
USU14178FF65 CARGILL 22/25 REGS
XS1691472309 LB.HESS.-THR. 17/25 VAR
XS0229808315 AUSTRIA 05/25 FLR MTN
DE0001141828 BUNDESOBL.V.20/25 S.182
DE0001030716 BUNDESOBL.V.20/25
DE000HLB44U1 LB.HESS.THR.CARRARA10C/24
DE000HEL0AK1 LB.HESS.THR.CARRARA10Q/24
US37045XDZ69 GM FINANCIAL 22/25
ES0L02510102 SPANIEN 24/25 ZO
NO0013017657 AZERION GRP. 23/26 FLR
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.10.2025
ISIN Name
FR0013358199 CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 18/25
XS1120081283 RSA INSURANCE GR. 14/45
XS1892151348 DT.TELEK.INTL F.18/25 MTN
XS1890084061 DEV.BK JAPAN 18/25 MTN
DE000HLB4439 LB.HESS.THR.CARRARA10A/24
DE000HLB44V9 LB.HESS.THR.CARRARA10D/24
DE000HEL0FF0 LB.HESS.THR.CARRARA04C/25
USU14178FF65 CARGILL 22/25 REGS
XS1691472309 LB.HESS.-THR. 17/25 VAR
XS0229808315 AUSTRIA 05/25 FLR MTN
DE0001141828 BUNDESOBL.V.20/25 S.182
DE0001030716 BUNDESOBL.V.20/25
DE000HLB44U1 LB.HESS.THR.CARRARA10C/24
DE000HEL0AK1 LB.HESS.THR.CARRARA10Q/24
US37045XDZ69 GM FINANCIAL 22/25
ES0L02510102 SPANIEN 24/25 ZO
NO0013017657 AZERION GRP. 23/26 FLR
© 2025 Xetra Newsboard