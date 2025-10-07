Der Goldpreis setzt seine Rekordfahrt auch am heutigen Dienstag fort. Sowohl in Dollar als auch in Euro hat das Edelmetall am Morgen neue Rekordstände markiert. In Dollar läuft der Goldpreis nun direkt auf die psychologisch wichtige 4.000 Dollar-Marke zu. Die geopolitischen Unsicherheiten, der Shutdown in den USA und die wachsenden Sorgen über hohe Staatsverschuldungen weltweit lassen Investoren bei dem Edelmetall zugreifen.Bereits in der Woche zuvor hatte Gold an drei aufeinanderfolgenden Tagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär