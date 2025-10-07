EQS-News: SFC Energy AG
SFC Energy AG stärkt Präsenz in den USA durch strategische Handelspartnerschaft mit SunWize Power & Battery LLC.
Brunnthal/München, Deutschland, 7. Oktober 2025 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat eine neue Handelspartnerschaft mit dem US-amerikanischen Integrator SunWize Power & Battery LLC. ("SunWize") geschlossen. Die Vereinbarung geht mit einem neuen Auftrag einher und markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein in der kontinuierlichen Expansion von SFC auf dem nordamerikanischen Markt.
Im Rahmen der Vereinbarung wird SunWize die EFOY Pro Direktmethanol-Brennstoffzellentechnologie (DMFC) von SFC in sein Portfolio an Stromerzeugungs- und Notstromlösungen integrieren und damit den Einsatz in einer Reihe von kritischen Infrastrukturen anstreben, darunter Öl und Gas, Telekommunikation, Transport und Sicherung, Umweltüberwachung sowie Sicherheit und Überwachung (CCTV).
Mit Betriebszentren in Ohio und Oregon sowie jahrzehntelanger Erfahrung in der Bereitstellung von Solar- und Hybrid-Energiesystemen für unabhängige Stromversorgungsanwendungen ist SunWize gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach robusten, autonomen Stromversorgungslösungen in den USA zu bedienen. Dank seiner starken Präsenz in den USA wird SunWize die Vorteile der EFOY Pro-Technologie für eine Vielzahl von netzfernen Anwendungen ermöglichen und so eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung für einsatzkritische Systeme gewährleisten.
Die Direktmethanol-Brennstoffzellen der EFOY Pro Serie liefern über längere Zeiträume hinweg zuverlässige, autonome und netzunabhängige Energie, selbst in rauen und netzfernen Umgebungen. Sie erweitern bestehende Stromversorgungssysteme und eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen der Wartungszugang eingeschränkt ist und ein unterbrechungsfreier Betrieb entscheidend ist. Durch die Integration der EFOY Pro Brennstoffzellen ergänzt SunWize sein Portfolio um wartungsarme und umweltfreundliche Stromversorgungslösungen, welche die Betriebskosten senken und eine langfristige Energieverfügbarkeit gewährleisten.
Hans Pol, COO der SFC Energy AG: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit SunWize, einem ausgewiesenen Branchenexperten mit umfassender Erfahrung im Bereich der netzfernen Energieinfrastruktur und einer starken Marktpräsenz in den USA. Diese Zusammenarbeit unterstützt unsere Strategie, die Präsenz von SFC in Nordamerika gezielt über ausgewählte Vertriebspartner auszubauen - insbesondere vor dem Hintergrund der Erweiterung unserer Produktionskapazitäten am US-Standort nahe Salt Lake City. Gemeinsam schaffen wir die Basis, um zuverlässige, netzunabhängige Energielösungen für missionskritische Anwendungen bereitzustellen."
David Eveland, Vorstandsvorsitzender von SunWize Power & Battery LLC.: "Bei SunWize entwickeln wir seit Jahrzehnten Stromversorgungssysteme für einsatzkritische Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit unverzichtbar ist. Die Integration der EFOY Pro Brennstoffzellen von SFC passt zu unserer Strategie, wartungsarme, emissionsarme Stromversorgungs- und Notstromlösungen anzubieten, die dort zum Einsatz kommen, wo herkömmliche Systeme an ihre Grenzen stoßen. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit SFC, durch die wir in der Lage sind, die steigende Nachfrage in Branchen zu bedienen, die auf zuverlässige, autonome Stromversorgung angewiesen sind."
Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.
Erfahren Sie mehr über die autonomen Stromversorgungslösungen von SunWize unter sunwize.com.
