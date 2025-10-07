Der Online-Arzneimittelversender Redcare Pharmacy hat am Montag mit starken Zahlen zum dritten Quartal samt bestätigter Jahresziele die Marktteilnehmer überzeugen können. Der MDAX-Wert legte prozentual zweistellig zu und setzte sich an die Spitze im Nebenwerte-Index. Erste Analysten haben sich indes zu Wort gemeldet.Die Baader Bank rät weiterhin zum Kauf und sieht den Titel erst bei 175 Euro fair bewertet. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau impliziert dies knapp einer Kursverdopplung. Laut Volker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär