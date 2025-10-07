GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Partnerschaft

Mars und Cargill vertiefen ihre Partnerschaft im Bereich erneuerbare Energien durch die innovative Beschaffung von 224 MWac-Solaranlagen mit GoldenPeaks Capital in Polen



Warschau, 7. Oktober 2025 - Zwei führende globale Lebensmittelunternehmen, Mars und Cargill, gaben bekannt, dass sie den Ausbau von mehr als 224 MWac* neuer Kapazitäten für erneuerbare Energien durch fünf virtuelle Stromabnahmeverträge (PPAs) in Polen vorantreiben. Die PPAs wurden mit GoldenPeaks Capital unterzeichnet, einem der am schnellsten wachsenden unabhängigen Produzenten erneuerbarer Energien in Europa. Die fünf neuen virtuellen Stromabnahmeverträge der Unternehmen werden die Emissionen im gesamten Lebensmittelsektor reduzieren und Solarenergie in das kohlenstoffintensivste Netz Europas bringen. Diese Zusammenarbeit baut auf der bestehenden Arbeit von Mars und Cargill im Bereich erneuerbare Energien auf und stellt einen innovativen Ansatz für die Zusammenarbeit von Lieferanten und Kunden im Klimaschutz dar. Durch die Bündelung der Nachfrage und die Nutzung ihrer gemeinsamen Kaufkraft unterzeichneten die Unternehmen den vermutlich größten Mehrabnehmervertrag für erneuerbare Energien in Polen und Mittel- und Osteuropa (CEE), dem kohlenstoffintensivsten Netz Europas. "Diese Solar-PPA-Vereinbarungen schaffen neue Solarprojekte, die es Mars ermöglichen, seine aktuellen Scope-2-Stromemissionen in Polen sowie einen Teil unserer Scope-3-Emissionen im Rahmen unseres Renewable Acceleration-Programms zu reduzieren und zu eliminieren. Mit diesem Programm treibt Mars die Nutzung erneuerbarer Energien in seiner Wertschöpfungskette voran", sagte Kevin Rabinovitch, Global VP Sustainability. "Ein Lieferant wie Cargill, der sich ebenfalls direkt mit seinem Stromverbrauch befasst, ergänzt unseren Ansatz. In Polen haben wir durch die Zusammenarbeit mit unserem Lieferanten an Größe gewonnen und einen großen Gewinn für beide Unternehmen erzielt, da wir gemeinsam die Klimaziele unserer einzelnen Unternehmen vorantreiben." GoldenPeaks Capital wird die neuen Solarprojekte entwickeln, die voraussichtlich 2027 in Betrieb gehen und jährlich genug saubere Energie erzeugen, um schätzungsweise 200.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. 3Degrees, ein führender globaler Anbieter von Klimalösungen, hat die Verträge im Auftrag von Mars und Cargill vermittelt. "Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Mars bei dieser einzigartigen gemeinsamen Beschaffung", sagte Christina Yagjian, Senior Director Global Renewable Energy bei Cargill. "Diese Zusammenarbeit senkt nicht nur die Beschaffungskosten und reduziert Emissionen, sondern vertieft auch unsere Geschäftsbeziehung und zeigt, wie Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen vorantreiben können." Dieses Projekt zeigt, wie Lieferanten-Kunden-Partnerschaften Emissionsreduzierungen in großem Maßstab vorantreiben und den Fortschritt bei der Erreichung gemeinsamer Klimaziele beschleunigen können - und bietet damit ein replizierbares Modell für den gesamten Lebensmittel- und Agrarsektor. Adriano Agosti, Gründer und Vorsitzender von GoldenPeaks Capital, sagte: "Die PPA-Vereinbarungen mit Mars und Cargill unterstreichen unseren partnerschaftlichen Ansatz, komplexe, hochwertige Energielösungen zu liefern und die Dekarbonisierung weiter voranzutreiben." "Wir würdigen die Führungsstärke von Mars und Cargill bei der Unterzeichnung dieser PPAs", ergänzte Tyler Espinoza, Senior Director und Global Head für Strommärkte bei 3Degrees. "Sie sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Unternehmen und ihre Lieferanten effektiv zusammenarbeiten können, um ihre gemeinsamen Dekarbonisierungsziele voranzutreiben. Wir brauchen mehr Organisationen, die ihrem Beispiel folgen und ähnliche Schritte unternehmen, um zusammenzuarbeiten und sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen zu beschleunigen." *MWac (Megawatt Wechselstrom) misst die in das Stromnetz eingespeiste nutzbare Elektrizität. Über Cargill Cargill hat sich der Bereitstellung von Lebensmitteln, Zutaten, landwirtschaftlichen Lösungen und Industrieprodukten verschrieben, um die Welt sicher, verantwortungsvoll und nachhaltig zu ernähren. Als Herzstück der Lieferkette arbeiten wir mit Landwirten und Kunden zusammen, um lebenswichtige Produkte zu beschaffen, herzustellen und zu liefern. Unsere rund 160.000 Mitarbeiter entwickeln zielgerichtet Innovationen und versorgen unsere Kunden mit lebensnotwendigen Gütern, damit Unternehmen wachsen, Gemeinden florieren und Verbraucher ein gutes Leben führen können. Mit 160 Jahren Erfahrung als Familienunternehmen blicken wir nach vorn und bleiben dabei unseren Werten treu. Wir stellen die Menschen in den Mittelpunkt. Wir streben nach Höherem. Wir tun das Richtige - heute und für kommende Generationen. Weitere Informationen finden Sie auf Cargill.com und in unserem News Center. Über Mars, Incorporated Mars, Incorporated ist überzeugt, dass die Welt von morgen mit unserer heutigen Geschäftstätigkeit beginnt. Als Familienunternehmen mit einem Umsatz von rund 55 Milliarden US-Dollar unterstützen wir mit unserem vielfältigen und wachsenden Portfolio an führenden Tierpflegeprodukten und Veterinärdienstleistungen Haustiere auf der ganzen Welt. Unsere hochwertigen Snacks und Futterprodukte begeistern täglich Millionen von Menschen. Wir produzieren einige der weltweit beliebtesten Marken, darunter ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M's®, SNICKERS® und BEN'S ORIGINAL. Unsere internationalen Netzwerke von Tierkliniken, darunter BANFIELD, BLUEPEARL, VCA und ANICURA, decken die präventive, allgemeine, spezialisierte und Notfallversorgung ab. Unser globales Veterinärdiagnostikgeschäft ANTECH® bietet bahnbrechende Möglichkeiten in der Tierdiagnostik. Die fünf Prinzipien von Mars - Qualität, Verantwortung, Gegenseitigkeit, Effizienz und Freiheit - inspirieren unsere 150.000 Mitarbeiter, jeden Tag aktiv zu werden, um eine bessere Welt für Menschen, Haustiere und den Planeten zu schaffen. Über 3Degrees 3Degrees ist ein führender globaler Anbieter von Klimalösungen, Pionier in den Umweltmärkten und zertifizierte B Corporation mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Unsere Arbeit orientiert sich seit fast 20 Jahren an der Notwendigkeit dringender Klimaschutzmaßnahmen. Wir bieten umfassende Lösungen für saubere Energie und Dekarbonisierung, um Fortune-500-Unternehmen, Versorgungsunternehmen und andere Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Klimaziele zu erreichen und ihre Emissionen im Kampf gegen den Klimawandel zu reduzieren. Das 3Degrees-Team zeichnet sich durch Integrität und umfassende Expertise in der Klimastrategie und -umsetzung in den Emissionsbereichen Scope 1, 2 und 3 aus, darunter globale Umweltrohstoffe, die Entwicklung erneuerbarer Energien und Kohlenstoffprojekte sowie die Dekarbonisierung der Lieferkette. Wir unterstützen die Entwicklung und Umsetzung wirkungsvoller Klimalösungen, die wirtschaftlich sinnvoll sind und einen gerechten Übergang in eine kohlenstoffarme Zukunft fördern. Erfahren Sie mehr auf 3Degrees.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Über GoldenPeaks Capital GoldenPeaks Capital ist auf den Bau und Betrieb von Solarsystemen spezialisiert und einer der größten Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Polen und Ungarn, mit über 15 Jahren Erfahrung in der weltweiten Strukturierung von Energieprojekten. Darüber hinaus ist GPC mit verschiedenen BESS + PV-Pilotprojekten in Polen und Ungarn Vorreiter bei der Einführung neuer Technologien in Osteuropa. GoldenPeaks Capital wird die Entwicklung der Branche der erneuerbaren Energien in Osteuropa weiter beschleunigen, indem es alle Bereiche der erneuerbaren Energien nahtlos integriert, darunter Projektentwicklung und Engineering, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, Anlagenbetrieb sowie Gewerbe- und Energievertrieb. So wird eine wertvolle Abstimmung von Methoden, Ethik und Zielen gewährleistet. GoldenPeaks Capital wurde für sein grünes Engagement ausgezeichnet und erhielt von Moody's für sein Green-Bond-Framework unlängst den höchsten Nachhaltigkeits-Qualitätsscore (SQS1). www.goldenpeakscapital.com Media : GoldenPeaks Capital Siro Barino E-Mail: media@goldenpeakscapital.com Disclaimer Golden Peaks Capital: This press release was produced by and the opinions expressed are those of GoldenPeaks Capital as of the date of writing and are subject to change. It has been prepared solely for information purposes. Any reference to past performance is not necessarily a guide to the future. To the extent there are any forward-looking statements, these statements are based on the company's current expectations and projections regarding its business, operations and other factors relating thereto. Actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable but GoldenPeaks Capital does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof.looking statements as a result of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable but GoldenPeaks Capital does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof.



