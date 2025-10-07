Die native TosiControl-Funktionalität stärkt die einheitliche Plattform durch Echtzeit-OT-Transparenz und Bedrohungserkennung.

Tosi, der weltweit führende Anbieter von Cyber-Physical-Systems-Plattformen für OT-Netzwerke, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit einer fortschrittlichen Netzwerkverkehrsanalyse bekannt, die nativ in TosiControl integriert ist, nachdem das Produkt im Juli zunächst auf dem US-Markt eingeführt wurde.

Bewährte Leistungsfähigkeit, jetzt weltweit verfügbar

Seit der Einführung in den USA wurde die fortschrittliche Netzwerkverkehrsanalysefunktion von Unternehmen eingesetzt, die eine einheitliche Kontrolle über ihre OT-Infrastruktur anstreben. Frühe Anwender berichten von Verbesserungen bei der Erkennung von Bedrohungen, der Ermittlung von Ressourcen und der betrieblichen Effizienz, ohne dass neue Tools oder zusätzliche Komplexität erforderlich sind. Die Beta-Teilnehmer haben insbesondere die moderne, intuitive Benutzeroberfläche hervorgehoben, die komplexe Netzwerkanalysen für OT-Teams zugänglich macht.

"Unsere Kunden haben bestätigt, was wir bereits vermutet hatten: Unternehmen benötigen eine einheitliche Plattform und nicht noch ein weiteres eigenständiges Tool", erklärte Sakari Suhonen, CEO von Tosi U.S. "Die Reaktion auf unsere Markteinführung in den USA war positiv, da Kunden vollständige Transparenz über jedes Gerät, jedes Protokoll und jeden Datenfluss erlangt haben. Wir erweitern diese Funktion nun auf unseren globalen Kundenstamm."

Eine Plattform, vollständige Kontrolle

Die fortschrittliche Netzwerkverkehrsanalysefunktion wird als integriertes Modul innerhalb von TosiControl ausgeführt und bietet umfassende Transparenz und Kontrolle, ohne dass zusätzliche Infrastruktur erforderlich ist:

Universelle Erkennung von Vermögenswerten: Identifiziert automatisch jedes angeschlossene Gerät, unabhängig vom Hersteller oder Protokoll.

Identifiziert automatisch jedes angeschlossene Gerät, unabhängig vom Hersteller oder Protokoll. Protokoll-spezifisches Verständnis: Versteht industrielle Kommunikationsprotokolle (Modbus, DNP3, Profinet), um Fehlalarme zu vermeiden.

Versteht industrielle Kommunikationsprotokolle (Modbus, DNP3, Profinet), um Fehlalarme zu vermeiden. Verhaltensanalyse: Erkennt Abweichungen und Bedrohungen durch das Verständnis normaler Betriebsmuster.

Erkennt Abweichungen und Bedrohungen durch das Verständnis normaler Betriebsmuster. Intelligente Warnmeldungen: Priorisierte Warnmeldungen mit kontextbezogenen Empfehlungen für eine schnelle Reaktion.

Feedback zur Beta-Testphase

"Wir haben uns für die Beta-Testphase für die fortschrittliche Netzwerkverkehrsanalyse von Tosi entschieden, da wir sowohl für Sicherheitsuntersuchungen als auch für die Betriebsoptimierung detaillierte Einblicke benötigen", erklärte Chris Isbell, OT-Manager bei Howard Energy Partners. "Die Möglichkeit, unser Cybersicherheits-Governance-Programm mit detaillierten Berichts- und Integrationsfunktionen auf die OT-Umgebung auszuweiten, entspricht genau unseren Zielen im Bereich der Netzwerküberwachung."

Die aktuelle Bedrohungslage angehen

Da 73 der Unternehmen im Jahr 2024 OT-Angriffe erlebten ein Anstieg von 49 gegenüber 2023¹ war die Notwendigkeit einer einheitlichen Kontrolle noch nie so dringend wie heute. Die verbesserte Plattform von Tosi ermöglicht es Teams, über eine einzige Schnittstelle von einer fragmentierten Überwachung zu einer umfassenden Governance überzugehen und dabei kritische Herausforderungen anzugehen:

Beseitigung der Tool-Vielfalt durch eine einheitliche Plattform.

Schließt Sichtbarkeitslücken in verteilten OT-Infrastrukturen.

Beschleunigt die Reaktion auf Bedrohungen durch integrierte Workflows.

Die Funktion umfasst rollenbasierte Dashboards, die speziell auf Betriebs-, Sicherheits- und Führungsteams zugeschnitten sind und sicherstellen, dass jeder Benutzer genau die Informationen erhält, die er für eine schnelle Entscheidungsfindung benötigt.

Sofortige Bereitstellung, sofortiger Nutzen

Bestandskunden von Tosi können innerhalb weniger Tage erweiterte Netzwerktraffic-Analysen in ihren bestehenden Bereitstellungen aktivieren, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist. Dieser Ansatz erweist sich als besonders wertvoll für Unternehmen, die ihre Sicherheitslage verbessern möchten, ohne die Komplexität zu erhöhen.

Verfügbarkeit

Die erweiterte Netzwerkverkehrsanalyse ist ab sofort als integriertes Modul innerhalb von TosiControl für alle Tosi-Kunden weltweit verfügbar.

Weitere Informationen über die Tosi Cyber Physical Systems-Plattform finden Sie unter www.tosi.net.

Über Tosi

Tosi (ehemals Tosibox) ist der globale Vorreiter im Bereich Cyber-Physical-Systems-Plattformen für OT-Netzwerke. Seit 2011 setzt das Unternehmen seine einheitliche Plattform ein, um Hunderttausende von Industriegeräten zu verbinden, zu schützen und zu steuern. Mit Hauptsitz in Irving, Texas, und Oulu, Finnland, bedient Tosi über 200 Partner weltweit mehr als 800 Unternehmenskunden. Die integrierte Plattform des Unternehmens ermöglicht eine schnelle Bereitstellung, umfassende Transparenz und einheitliche Kontrolle, was die Einhaltung von Vorschriften vereinfacht und gleichzeitig messbare Verbesserungen erzielt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

