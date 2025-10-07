ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 07
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|25,010,452.0000
|3.7333 USD
|IE00BLRPQH31
|06 October 2025
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
|RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
|13,658,091.0000
|9.1866 USD
|IE00BJXRZJ40
|06 October 2025
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948 )
Final Net Asset Value
|RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
|20,714,995.0000
|5.7239 USD
|IE00BLRPRR04
|06 October 2025
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
|RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
|306,771.0000
|5.9430 USD
|IE000RMSPY39
|06 October 2025
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
|RIZE USA EN IM UCITS ETF
|1,650,706.0000
|6.1178 USD
|IE000PY7F8J9
|06 October 2025
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)
Final Net Asset Value
|RIZE GL SUS INF UCITS ETF
|10,988,544.0000
|5.7698 USD
|IE000QUCVEN9
|06 October 2025
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ21)
Final Net Asset Value
|ARK INNOVATION UCITS ETF
|37,601,734.0000
|9.2753 USD
|IE000GA3D489
|06 October 2025
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
|ARK ART INT&ROB UCITS ETF
|30,625,431.0000
|11.0082 USD
|IE0003A512E4
|06 October 2025
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC21)
Final Net Asset Value
|ARK GENOMIC REV UCITS ETF
|5,616,494.0000
|5.6665 USD
|IE000O5M6XO1
|06 October 2025