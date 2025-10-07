VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 07
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-10-06
|NL0009272749
|3988777.000
|386782666.32
|96.9677
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-10-06
|NL0009272772
|513000.000
|37549110.15
|73.1951
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-10-06
|NL0009272780
|360000.000
|30523175.08
|84.7866
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-10-06
|NL0009690239
|8210404.000
|310946530.26
|37.8723
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-10-06
|NL0009690247
|2598390.000
|44769289.83
|17.2296
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-10-06
|NL0009690254
|2426537.000
|30124999.62
|12.4148
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-10-06
|NL0010273801
|2681000.000
|51208316.73
|19.1005
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-06
|NL0010731816
|808000.000
|69079711.28
|85.4947
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-10-06
|NL0011683594
|75550000.000
|3387052996.69
|44.8319
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-10-06
|NL0010408704
|29903010.000
|1074793886.72
|35.9427
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-10-06
|NL0009272764
|328000.000
|20603711.64
|62.8162
