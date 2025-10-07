Anzeige
Dienstag, 07.10.2025
Golden Cross könnte Australiens nächste Goldentdeckung in der Pipeline haben!
PR Newswire
07.10.2025 08:06 Uhr
24 Leser
VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 07

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-10-06 NL0009272749 3988777.000 386782666.32 96.9677
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2025-10-06 NL0009272772 513000.000 37549110.15 73.1951
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2025-10-06 NL0009272780 360000.000 30523175.08 84.7866
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2025-10-06 NL0009690239 8210404.000 310946530.26 37.8723
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2025-10-06 NL0009690247 2598390.000 44769289.83 17.2296
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2025-10-06 NL0009690254 2426537.000 30124999.62 12.4148
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2025-10-06 NL0010273801 2681000.000 51208316.73 19.1005
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2025-10-06 NL0010731816 808000.000 69079711.28 85.4947
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2025-10-06 NL0011683594 75550000.000 3387052996.69 44.8319
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2025-10-06 NL0010408704 29903010.000 1074793886.72 35.9427
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2025-10-06 NL0009272764 328000.000 20603711.64 62.8162

© 2025 PR Newswire
