Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 07
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|06/10/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|266452.44
|6.0552
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|06/10/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|77709650.00
|475758669.38
|6.1223
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|06/10/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19117066.29
|5.6227
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|06/10/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|265582.30
|6.0521
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|06/10/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19044377.00
|113885686.38
|5.98
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|06/10/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|247278.00
|1309090.92
|5.294
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|06/10/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|35410000.00
|241453255.16
|6.8188
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|06/10/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|28618583.28
|5.9375
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|06/10/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10152667.52
|5.0763
© 2025 PR Newswire