Der Goldpreis startet mit Vollgas in die neue Handelswoche. Zum Wochenauftakt steigt das gelbe Edelmetall um bis zu 2,14% und erreicht ein neues Allzeithoch bei 3.970 US$. Müssen Anleger nach dem Erreichen der 4.000-US$-Marke mit Gewinnmitnahmen rechnen und geht die Rallye dann erst so richtig los? Starker Auftakt in den Oktober Für den Goldpreis geht es weiter nur in eine Richtung, und zwar nach oben. Der September war mit einem Wertzuwachs von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de