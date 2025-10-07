DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Schanghai wird weiter der Nationalfeiertag begangen, noch bis einschließlich Mittwoch. In Seoul finden noch bis einschließlich Donnerstag die Feierlichkeiten zum Erntedank statt. Nicht gearbeitet wird am Dienstag auch in Hongkong (Mittherbstfest).

TAGESTHEMA

Der Präsident der Fed-Filiale Kansas City, Jeff Schmid, sieht angesichts der steigenden Inflation keinen dringenden Bedarf für Zinssenkungen. Die Zinspolitik der US-Notenbank sei nur leicht restriktiv, was zurzeit der richtige Weg sei. Das derzeitige Inflationsniveau ist seiner Ansicht nach zu hoch. Die Fed dürfe ihr Ziel, das Preiswachstum wieder auf das Ziel von 2 Prozent zu bringen, nicht aus den Augen verlieren. "Ich bin der Meinung, dass die Fed ihre Glaubwürdigkeit in Bezug auf die Inflation aufrechterhalten muss", sagte Schmid. Schmid wies darauf hin, dass die Preise für langlebige Güter, darunter Autos, Geräte und Möbel, steigen. Für Schmid ist das besorgniserregend, denn abgesehen von der Unterbrechung durch die Pandemie sei der Preis für langlebige Güter in den letzten drei Jahrzehnten kontinuierlich gesunken. Was die Auswirkungen der Zölle betrifft, so geht Schmid davon aus, dass die Abgaben einen relativ gedämpften Einfluss auf die Inflation haben werden. Dies sei jedoch ein Zeichen dafür, dass die Politik "angemessen kalibriert" sei, und nicht ein Zeichen dafür, dass der Leitzins aggressiv gesenkt werden sollte.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Handelsbilanz August PROGNOSE: -61,0 Mrd US-Dollar zuvor: -78,3 Mrd US-Dollar

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.258,80 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 22.906,90 -0,0% S&P/ASX 200 (Sydney) 8.956,80 -0,3% Nikkei-225 (Tokio) 48.055,78 +0,2% Hang-Seng (Hongk.) Feiertag Schanghai-Comp. Feiertag Kospi (Seoul) Feiertag

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die gute Stimmung der Anleger an der Wall Street überträgt sich auch auf Asien, vor allem Technologiewerte können davon profitieren. Nach der Hausse am Vortag als Reaktion auf die Wahl der Politikerin Sanae Takaichi zur LDP-Chefin und damit wohl kommenden Premierministerin geht es in Tokio noch etwas weiter aufwärts. Der Nikkei-225-Index steigt einmal mehr ein Allzeithoch. An der Börse wird vom sogenannten "Takaich-Trade" gesprochen. Takaichi gilt als geldpoltische Taube und zugleich Befürworterin erhöhter Staatsausgaben. In Folge wird die Zinskurve steiler. Die Rendite der neuesten 30-jährigen Staatsanleihe erreichte mit 3,31 Prozent bereits ein Rekordhoch. Der Yen bleibt gedrückt, nachdem die Zinserhöhungserwartung durch den Takaichi-Sieg einen Dämpfer erhalten hat, was wiederum den Aktienmarkt beflügelt. Der Yen ist auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gefallen. Gesucht sind nach der Hausse von AMD an der Wall Street Chipwerte. Die Partnerschaften von OpenAI mit Nvidia und AMD könnten "Dominoeffekte" haben, die sich über die gesamte Wertschöpfungskette der Halbleiterindustrie erstrecken und einige asiatische Unternehmen beflügeln, so die Analysten der DBS Group. Auftragsfertiger wie TSMC dürften zu den sekundären Profiteuren gehören. In Tokio verteuern sich Branchenwerte wie Advantest (+2,4%) und Renesas (+3,3%), in Taipeh steigen TSMC um über 2 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 46.694,97 -0,1% -63,31 +9,9% S&P-500 6.740,28 +0,4% 24,49 +14,2% NASDAQ Comp 22.941,67 +0,7% 161,16 +18,0% NASDAQ 100 24.978,56 +0,8% 193,04 +18,0% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,19 Mrd 1,27 Mrd Gewinner 1.275 1.678 Verlierer 1.493 1.087 unverändert 87 81

Etwas fester - Während nach den zuletzt erreichten Allzeithochs beim Dow nach einer sechstägigen Kletterpartie Gewinne eingestrichen wurden, hielt eine KI-Rally um AMD Nasdaq- und S&P-500-Indizes im Plus. Eine Zusammenarbeit zwischen AMD und OpenAI im Bereich KI trieb die technologielastigen Nasdaq-Indizes auf die nächsten Rekordhochs. Dazu stützten die anhaltenden Zinssenkungshoffnungent. AMD schossen um über 23 Prozent nach oben. Im Fahrwasser waren Aktien von Chip-Zulieferern gesucht - Lam Research und Applied Materials kletterten um 2,3 bzw. 2,9 Prozent. Die Titel des Automationssoftware-Anbieters UiPath legten um 12,5 Prozent zu. Die Gesellschaft kooperiert mit einigen KI-Schwergewichten wie OpenAI oder Nvidia. Weil die Partnerschaft zwischen AMD und OpenAI eine direkte Herausforderung für Nvidia darstellt, gaben Nvidia um 1,1 Prozent nach. Tesla stiegen um 5,5 Prozent im Vorfeld einer Produktvorstellung am Dienstag. Comerica sprangen um 13,7 Prozent, Fifth Third Bancorp (-1,4%) übermimmt den kleineren Bankrivalen.

US-ANLEIHEN

Die Zehnjahresrendite erhöhte sich um 5 Basispunkte auf 4,17 Prozent. Die Bewegung spiegele den Renditeanstieg in anderen großen Volkswirtschaften wider, hieß es, insbesondere mit Blick auf Frankreich, aber auch Japan. In Frankreich war Premierminister Lecornu zurückgetreten, In Japan dürfte die als ausgabenfreudig geltende neue LDP-Chefin Sanae Takaichi neue Premierministerin werden. In beiden Staaten waren darauf die Marktzinsen gestiegen.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:34 % YTD EUR/USD 1,1691 -0,1 1,1709 1,1668 +13,2% EUR/JPY 175,92 -0,0 175,95 175,37 +7,4% EUR/GBP 0,8687 0,0 0,8687 0,8688 +5,4% GBP/USD 1,3458 -0,2 1,3481 1,3430 +7,5% USD/JPY 150,47 0,1 150,28 150,30 -5,1% USD/KRW 1.410,78 0,0 1.410,31 1.413,65 -4,6% USD/CNY 7,1118 -0,1 7,1176 7,1236 -1,3% USD/CNH 7,1389 -0,1 7,1431 7,1487 -2,7% USD/HKD 7,7826 -0,0 7,7829 7,7819 +0,2% AUD/USD 0,6603 -0,2 0,6613 0,6599 +6,5% NZD/USD 0,5821 -0,3 0,5841 0,5821 +4,0% BTC/USD 124.558,80 -0,5 125.145,65 123.863,85 +29,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollarindex gewann 0,4 Prozent. Vor allem gegenüber dem Yen legte der Greenback zu. Der Euro gab mit der anhaltenden Regierungskrise in Frankreich nur zwischenzeitlich nach, erholte sich aber später am Tag wieder. Der Yen geriet mit der Wahl von Sanae Takaichi zur Führung der japanischen Regierungspartei unter Druck. Takaichi werde als konjunkturfreundlich angesehen und dürfte eine lockerere Fiskal- und Geldpolitik verfolgen, hieß es. Zinserhöhungserwartungen in Japan erhielten dadurch einen Dämpfer.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,41 61,34 +0,1% +0,07 -15,5% Brent/ICE 65,63 65,47 +0,2% +0,16 -14,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den Ölpreisen ging es um rund 1,5 Prozent nach oben. Zwar hatte die Opec+ angekündigt, die Produktion im November zu erhöhen, im Markt war aber eine aggressivere Anhebung für möglich gehalten worden.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.962,02 3.960,25 +0,0% +1,77 +48,1% Silber 48,56 48,533 +0,1% +0,03 +66,2% Platin 1.396,89 1.391,69 +0,4% +5,20 +56,3% Kupfer 5,09 5,04 +1,1% +0,05 +23,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis stieg stark um 1,9 Prozent auf ein neues Rekordhoch und bewegt sich weiter Richtung der Marke von 4.000 Dollar je Feinunze zu. Getrieben wurde der Goldpreis vor allem von der Spekulation über weitere Zinssenkungen in den USA. Dazu kam die anhaltende Unsicherheit um den Shutdown und die politisch instabile Lage in Frankreich, was dem Gold Zulauf in seiner Funktion als sicherer Hafen bescherte.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

JAPAN - Konjunktur

Die Ausgaben der privaten japanischen Haushalte lagen im August 2,3 Prozent über dem Vorjahresniveau. Ökonomen hatten nur 1,3 Prozent an Zunahme erwartet.

PHILIPPINEN - Inflation

Die philippinischen Verbraucherpreise zeigten im September einen Anstieg von 1,7 Prozent zum Vorjahr. Die Prognose lag bei 1,9 Prozent. In der Kernrate betrug der Anstieg 2,6 Prozent.

RIO TINTO

und seine japanischen Joint-Venture-Partner Mitsui & Co und Nippon Steel wollen 733 Millionen Dollar für die Erweiterung der Eisenerzmine West Angelas in Westaustralien ausgeben und damit die Lebensdauer des Betriebs um Jahre verlängern.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 01:50 ET (05:50 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.