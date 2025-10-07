AMD im Höhenflug: Partnerschaft mit OpenAI sorgt für +23?% Kurssprung - wie könnte es jetzt weitergehen?Den vollständigen Artikel lesen ...
|177,80
|178,16
|09:01
|177,80
|178,16
|09:00
|08:34
|OpenAI und Chiphersteller AMD kündigen Partnerschaft an: OpenAI und der US-Chiphersteller AMD haben ...
|08:30
|AMD: Dieser Paukenschlag kam unerwartet
|AMD im Höhenflug: Partnerschaft mit OpenAI sorgt für +23?% Kurssprung - wie könnte es jetzt weitergehen Den vollständigen Artikel lesen ...
|08:21
|Märkte am Morgen: Gold, AMD, Salzgitter, Verizon, BYD, Plug Power
|Der deutsche Leitindex DAX ist mit wenig Bewegung in die neue Woche gestartet. Am Montag schloss er nahezu unverändert bei 23.378 Punkten. Viele Marktteilnehmer warten offenbar auf neue Impulse, die...
|08:02
|DAX fester, Gold stark, kein Handel in China: Rheinmetall, Redcare, Nordex, LVMH, AMD, BMW ...
|Der DAX hat sich am Montag kaum verändert gezeigt. Er ging bei 24.378,29 Zählern aus dem Handel. Der Start in den Dienstag dürfte etwas freundlicher verlaufen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex...
|07:49
|AMD shares zoom 23.7% as OpenAI looks to take 10% stake in the company
|ADVANCED MICRO DEVICES INC
|178,16
|+2,45 %