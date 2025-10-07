München (ots) -Nach zwei Jahren Pause kehrt Markus Kavka zurück ans egoFM-Mikrofon: Ab Oktober moderiert er immer sonntags von 9 bis 11 Uhr mit COUNTDOWN 25 eine neue wöchentliche Sendung - und die hat es in sich.Neben dem "heißesten Scheiß" der Woche, der für egoFM ohnehin das tägliche Brot ist, nimmt Kavka seine Hörer:innen mit auf eine subjektive, überraschende und immer wieder neu kuratierte Reise durch die Musikgeschichte. Der gebürtige Niederbayer hat dabei ein Format im Gepäck, das so simpel wie genial ist: ein Countdown-Ranking.Ob Songs über Sonne, Mond und Sterne, Musik von Geschwistern und Verwandten, Lieder über Freundschaft, Krieg und Frieden, Farben, Städtenamen oder schlicht die kürzesten und längsten Songtitel aller Zeiten - nahezu alles lässt sich unter einem Motto sammeln und in eine persönliche "Top 25" verwandeln. Und genau das ist der Plan: Zwei Stunden lang Kavkas ganz eigene Hitliste, voll mit Klassikern, Überraschungen und aktuellen Perlen."Mir gefällt die Idee einer Ranking-Show immer mehr", sagt Kavka. "So kann ich durch die Musikgeschichte reiten und gleichzeitig Platz für brandneues Zeug schaffen. Am Ende ist das Ganze eh total subjektiv - und gerade das macht's spannend. Ich freue mich sehr darauf, ab Oktober wieder loszulegen."Über Social Media können die Hörer:innen künftig auch selbst Einfluss nehmen - indem sie ihre Lieblingssongs einreichen, Ranking-Themen vorschlagen oder einfach mitdiskutieren, was Kavka im Countdown übersehen oder falsch platziert hat.Kurzum: Jeden Sonntagvormittag gibt's ab dem 19. Oktober mit COUNTDOWN 25 bei egoFM eine frische Portion Musikleidenschaft, Humor und Nerdtum - kuratiert und moderiert von einem, der's kann.Pressekontakt:Stefan Finkenzellerstefan.finkenzeller@egofm.deegofm - Medienpiraten GmbHOriginal-Content von: Medienpiraten GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180331/6132374