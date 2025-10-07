Berlin / London (ots) -- NUMA Group etabliert Multi-Brand-Portfolio, um breiteres Spektrum moderner Reisender zu bedienen - von technologieaffinen Gästen bis hin zu erlebnisorientierten Genuß-Reisenden- Strategische Expansion nutzt proprietäre Technologieplattform von NUMA zur Optimierung von Immobilienwerten und zur Förderung des Wachstums in europäischen Top-Städten- "Native by Numa" zielt auf Immobilieninvestoren in nachfragestarken Märkten wie Rom und Paris mit Premium-Lifestyle-Hospitality-Konzept- "Native by Numa" verbindet lokal inspiriertes Design und personalisierte Services, um authentische Erlebnisse in einzigartigen Hotels und Serviced Apartments zu schaffenDie NUMA Group, Europas führende digitale Hospitality-Plattform, hat heute den Start ihrer neuen Mehrmarkenstrategie bekannt gegeben, um ihre pan-europäische Expansion zu beschleunigen. Die Gruppe wird künftig mit zwei eigenständigen Marken am Markt auftreten: der etablierten und erfolgreichen Marke NUMA und der neu eingeführten Premium-Marke "Native by Numa". Dieser strategische Schritt folgt auf die erfolgreiche Akquisition und Integration von Native Places im Vereinigten Königreich und zielt darauf ab, ein breiteres Spektrum moderner Reisender in den europäischen Hotspots zu bedienenDie Einführung dieser Mehrmarkenstrategie ermöglicht es der NUMA Group, unterschiedliche Marktsegmente mit maßgeschneiderten Angeboten zu adressieren. Die Kernmarke NUMA bietet weiterhin ihr bewährtes technologiegestütztes, komfortables und effizientes Erlebnis für moderne und technikaffine Reisende. Der Fokus liegt auf stilvoll gestalteten Hotels und Serviced Apartments in erstklassigen urbanen Lagen mit einem vollständig digitalen Gästeerlebnis, das Freiheit und Flexibilität bietet.Die neue Marke "Native by Numa" ist als Lifestyle-Luxusmarke der Gruppe positioniert und richtet sich an anspruchsvolle Gäste, die mehr als nur eine Unterkunft suchen. Sie kombiniert hochwertige Gastfreundschaft, ästhetisch gestaltete Räume und kuratierte lokale Erlebnisse mit der proprietären intelligenten Technologie und dem kosteneffizienten Betrieb der NUMA Group. "Native by Numa" verbindet nahtlos Boutique-Luxus mit unkompliziertem, durchdachtem Service und technologiegestützter Bequemlichkeit und bietet damit ein einzigartiges Angebot in der modernen Hotellerie. Die neue Premiummarke verspricht authentische, einzigartige Erlebnisse, die in der lokalen Nachbarschaft verwurzelt sind, mit einem Schwerpunkt auf persönlichem Service und unverwechselbarem, lokal inspiriertem Design.Aufbauend auf ihrer substanziellen Präsenz in Europa strebt die NUMA Group eine aktive Expansion der Marke "Native by Numa" in mehrere europäische Schlüsselstädte an. Die Gruppe hat erstklassige urbane Standorte in Rom, Paris, Zürich, Nizza, Neapel, Dublin, Athen und Wien als strategische Zielmärkte für die nächste Wachstumsphase der Marke identifiziert. Diese Expansionsstrategie zielt darauf ab, Immobilieninvestoren und Eigentümer in diesen stark nachgefragten Märkten anzusprechen, die eine Partnerschaft mit einem Premium-Hospitality-Betreiber suchen, der von einer leistungsstarken, technologiebasierten Plattform unterstützt wird. Der Fokus liegt auf dem Erwerb charakteristischer Immobilien in zentralen, kulturell bedeutsamen Stadtvierteln, die mit dem Anspruch von "Native by Numa" übereinstimmen, authentische, lokal inspirierte Gästeerlebnisse zu schaffen.Die Expansionsstrategie für "Native by Numa" richtet sich gezielt an institutionelle Investoren und fokussiert Immobilien mit 80 bis 300 Einheiten in erstklassigen, begehrten urbanen Lagen. Dieser Ansatz konzentriert sich darauf, ein Super-Premium-Produkt mit einem außergewöhnlichen Gästeerlebnis zu verbinden und dabei das bewährte, schlanke digitale Betriebsmodell der NUMA Group zu nutzen. Durch den Einsatz proprietärer Technologie zur Optimierung der Backend-Prozesse maximiert "Native by Numa" die Effizienz und setzt gleichzeitig Ressourcen für High-Touch-Service und die Schaffung einer authentischen, lokal verwurzelten Atmosphäre ein. Diese wirkungsvolle Kombination einer Premium-Hospitality-Marke in Top-Lagen mit einem technologiegestützten, kosteneffizienten Kern ermöglicht überdurchschnittliche Renditeprofile im Segment der operativen Immobilienwirtschaft und bietet ein überzeugendes Wertversprechen für Immobilienpartner.Grundlage dieser Multi-Brand-Expansion ist die robuste und skalierbare Technologieplattform von NUMA. Die Gruppe betreibt 10.000 unterzeichnete und aktive Einheiten in 42 Städten in 15 Ländern und verwaltet Immobilienwerte von über 2,5 Milliarden Euro. Die vollständig digitale, KI-gesteuerte Plattform von NUMA automatisiert bis zu 90 Prozent der Guest Journey und operativen Prozesse, was zu branchenführenden GOP-Margen von 55 bis 60 Prozent und erhöhter Profitabilität für Immobilienpartner führt. Diese operative Exzellenz ermöglicht es sowohl der Marke NUMA als auch "Native by Numa", effizient zu skalieren und gleichzeitig außergewöhnliche Gästeerlebnisse zu bieten.Christian Gaiser, CEO der NUMA Group SE, kommentiert die Ankündigung: "Die Einführung unserer Multi-Brand-Strategie mit 'Native by Numa' als neuem Premium-Angebot markiert einen entscheidenden Moment für die NUMA Group. Sie spiegelt unser tiefes Verständnis für die sich wandelnden Bedürfnisse des modernen Reisenden wider. Wir beweisen, dass es möglich ist, erstklassigen, persönlichen Service und einzigartige, authentische Erlebnisse mit der Leistungsfähigkeit und Effizienz einer proprietären Technologieplattform zu vereinen. 'Native by Numa' ermöglicht es uns, das volle Potenzial einzigartiger Immobilien in erstklassigen europäischen Lagen zu erschließen, unseren Gästen unvergessliche Aufenthalte zu bieten und unseren Immobilienpartnern eine optimierte, leistungsstarke Anlageklasse zur Verfügung zu stellen. Wir reagieren auf die starke Nachfrage unserer Immobilienpartner, dieses Konzept global auszurollen, beginnend mit Europa, und freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir bereits unseren ersten Standort in Spanien, unterzeichnet haben. Das ist die Zukunft der Hospitality-Branche - technologiegestützt, designorientiert und zutiefst menschlich."Olivia Immesi, CEO von Native Places, fügt hinzu: "Der europaweite Start von 'Native by Numa' ist ein Beweis für die Kraft, die in der Kombination von authentischer, persönlicher Gastfreundschaft und intelligenter, skalierbarer Technologie liegt. Wir haben uns schon immer der Schaffung von Orten mit Seele verschrieben, die in ihrer lokalen Nachbarschaft verwurzelt sind. Angetrieben von der digitalen Hospitality-Plattform von NUMA können wir nun das Gästeerlebnis weiter verbessern und gleichzeitig eine überlegene operative Effizienz erzielen. Das ist die Zukunft der Boutique-Hotellerie - durchdacht gestaltet, zutiefst persönlich und intelligent betrieben für den modernen Reisenden."Die Marke "Native by Numa" basiert auf einer Philosophie der Individualität und Verbundenheit. Jede Immobilie ist darauf ausgelegt, die Geschichte ihres Gebäudes und Stadtviertels zu erzählen und einzigartige Charakteristika zu nutzen, um Orte mit Seele zu schaffen. Während die Backend-Technologie von NUMA die Verwaltung optimiert, ermöglicht sie dem Personal von "Native by Numa", sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Schaffung unvergesslicher Gästeerlebnisse durch personalisierten High-Touch-Service. Dazu gehören persönliche Begrüßungen, lokale Expertise sowie kuratierte Events und Partnerschaften, die lokale Besonderheiten zelebrieren. Die Marke, die bereits im Vereinigten Königreich hohes Ansehen genießt, wird ihre Präsenz an erstklassigen Standorten in ganz Europa ausbauen und dabei Immobilien mit einzigartigem Charakter anvisieren, die dem Versprechen "stay original" entsprechen. "Native by Numa" verfügt derzeit über ein Portfolio von 20 Immobilien und 1.000 unterzeichneten Einheiten in fünf Städten im Vereinigten Königreich und hat bereits eine Immobilie in Spanien mit einem Bestandspartner unter Vertrag genommen.Hochauflösendes Bildmaterial für die Verwendung in den Medien kostenlos:https://bit.ly/Native-by-NumaÜber die NUMA GroupDie NUMA Group mit Sitz in Berlin ist der führende europäische Betreiber einer vollständig digitalisierten Hospitality-Plattform. Das Unternehmen bietet modernen Reisenden innovative Design-Unterkünfte. Als zuverlässiger Partner für Investoren, Eigentümer und Entwickler nutzt NUMA proprietäre technologiebasierte Betreiberlösungen, die Betriebsprozesse weitgehend automatisieren und so die Kosteneffizienz und den Umsatz steigern. NUMA betreibt erfolgreich 10.000 Einheiten in führenden europäischen A-Städten, darunter Berlin, London, Paris, Rom, Mailand, Madrid, Barcelona, Oslo, Prag und Wien.Weitere Informationen finden Sie unter:https://numastays.com (https://numastays.com)- https://partner.numastays.com (https://partner.numastays.com)- https://numastays.com/business