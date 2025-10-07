© Foto: SOPA Images - Sipa USAOrsted hat sich durch eine Mega-Kapitalerhöhung rund acht Milliarden Euro gesichert. Nach Rückschlägen in den USA möchte der dänische Windkraftkonzern seine Projekte stabilisieren und den Fokus auf Europa legen.Der dänische Windkraftkonzern Orsted hat durch eine gigantische Kapitalerhöhung 60 Milliarden Dänische Kronen (rund 8 Milliarden Euro) eingesammelt. Es ist die größte Mittelaufnahme eines europäischen Energieunternehmens seit mehr als zehn Jahren und für Orsted von existenzieller Bedeutung, da politische Entscheidungen in den USA das Geschäftsmodell des Unternehmens ins Wanken gebracht haben. Laut Unternehmensangaben zeichneten Investoren 99,3 Prozent der mehr als 900 Millionen neu …Den vollständigen Artikel lesen ...
