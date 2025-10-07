Nächster großer Krypto-Hit? Warum XYZVerse PEPE und SHIB mit einem Anstieg von 8.500% übertreffen könnte

Ein neuer digitaler Token, XYZVerse, sorgt derzeit mit unerwartetem Wachstum für Aufmerksamkeit. Angesichts des wachsenden Hypes um seinen schnellen Aufstieg mehren sich die Stimmen, die von Renditen sprechen, die sogar populäre Memecoins wie PEPE und SHIB übertreffen könnten. Dieser Artikel beleuchtet, welche Faktoren diese plötzliche Begeisterung am Markt antreiben - und stellt die Frage, ob XYZVerse der nächste große Schlagzeilenmacher werden könnte.

PEPE hüpft nach oben: Der Frosch-Coin, der den Kryptomarkt aufmischt

PEPE ist ein neuer Coin auf Ethereum, der Pepe the Frog würdigt - die Cartoon-Figur, die Anfang der 2000er durch Foren wanderte. Da Angebot verbrannt wird, ist der Token deflationär. Es gibt keine Handelssteuern und keine großen Versprechen; es ist reiner Meme-Spaß. Im Frühjahr 2023 sprang der Frosch hoch und erreichte eine Spitze von 1,6 Milliarden US-Dollar. Frühe Käufer wurden über Nacht zu Millionären, und eine Welle schnell gemachter Meme-Coins folgte, die binnen Tagen stiegen und fielen.

Das Team blickt nun auf größere Teiche. Phase eins brachte PEPE auf Kursportale und in die Twitter-Trends. Als Nächstes sollen weitere Listings folgen, mit dem Ziel einer kühnen "Meme-Übernahme" auf Top-Plattformen. Einfacher Code, niedrige Gebühren und sinkendes Angebot erinnern an Dogecoin und Shiba, doch der Frosch bringt frischen Schwung. Mit dem nächsten Bitcoin-Halving in Sicht suchen Trader nach Geschichten für den neuen Bullrun. Wenn die Meme-Euphorie zurückkehrt, könnte PEPE dank klarer Marke und treuer Fans erneut hoch hinausspringen.

Shiba Inu: Meme-Hund geht High-Tech auf Ethereums Spielwiese

Shiba Inu (SHIB) trat im August 2020 als verspielter Rivale zu Dogecoin auf. Auf Ethereum gebaut, kann er mit vielen beliebten Krypto-Apps verbunden werden. Der anonyme Gründer Ryoshi brachte unglaubliche eine Billiarde Coins heraus und schickte die Hälfte an Ethereum-Legende Vitalik Buterin. Buterin spendete einen großen Teil an Indiens Covid-Hilfsfonds und verbrannte den Rest - wodurch das Angebot um 40% schrumpfte. Diese kühne Geste machte SHIB über Nacht von einem Witz zur globalen Schlagzeile.

Jetzt will der kleine Hund größere Knochen. Durch Ethereum können Entwickler Tools wie ShibaSwap bauen, dazu kommen Pläne für einen NFT-Kunstmarkt und ein Community-Votingsystem. Dogecoin fehlen solche Extras. In der lebhaften Marktstimmung steigen günstige Coins mit lauter Online-Fangemeinde oft am schnellsten - und SHIB hat eine der lautesten. Laufende Burns reduzieren weiter das Angebot, was den Kurs stützen könnte. Bleibt der Zyklus freundlich zu spielerischen, aber nützlichen Projekten, könnte SHIB ein Favorit der Meme-Fans bleiben.

XYZVerse setzt neue Trends - Könnte dies der nächste 50X-Memecoin sein?

Der Hype um XYZVerse ist real. Als erster reiner Sport-Memecoin überhaupt will das Projekt Rekorde im Meme-Coin-Sektor brechen - mit dem Ziel eines 50-fachen Wachstums beim Start.

Der laufende Presale gibt frühen Investoren die Chance, $XYZ-Token zu einem deutlich reduzierten Preis zu sichern - weit unter dem erwarteten Listing-Kurs.

Bullishe Stimmung bei $XYZ

XYZVerse ist bereits auf CoinMarketCap gelistet, wo die Community eine klar bullishe Haltung zeigt: 95 % der Abstimmenden rechnen mit einem Kursanstieg von $XYZ.

XYZ zog zudem die Aufmerksamkeit namhafter Krypto-Influencer auf sich. DanjoCapitalMaster, der fast 800.000 Follower zählt, äußerte kürzlich seine Unterstützung für das Projekt und bezeichnete XYZVerse als eine "Moonshot-Chance".

Mehr als nur ein Memecoin

Im Gegensatz zu den meisten Memecoins, die Trends ohne Substanz hinterherlaufen, schlägt XYZVerse einen neuen Weg ein. Das Projekt verbindet die energiegeladene Welt des Sports mit der viralen Dynamik der Meme-Kultur - und es funktioniert. Der Presale läuft schnell, frühe Käufer sichern sich Tokens zu einem Bruchteil dessen, was viele für den künftigen Wert halten.

Derzeit befindet sich XYZVerse noch in der Presale-Phase, doch die Nachfrage ist hoch. Der Preis ist bereits von 0,0001 US-Dollar in Phase 1 auf 0,0055 US-Dollar in Phase 17 gestiegen, mit über 15 Millionen US-Dollar an eingesammeltem Kapital. Investoren, die früh eingestiegen sind, haben sich einen deutlichen Rabatt gesichert - und mit einem anvisierten Listing-Preis von 0,10 US-Dollar rücken diese Zahlen nun verstärkt in den Fokus.

Noch Zeit, vor dem Presale-Ende einzusteigen

Abseits des bloßen Hypes verfügt XYZVerse über ein strukturiertes Tokenomics-Modell, das auf langfristige Nachhaltigkeit ausgelegt ist. So sind 15% für die Liquidität reserviert, um eine solide Marktgrundlage zu schaffen. Weitere 10% des Gesamtangebots sind für Airdrops und Bonusprogramme vorgesehen, um die Community zu belohnen. Zudem ist ein erheblicher Anteil von 17,13% für deflationäre Burns eingeplant - ein Mechanismus, der das Angebot verringern und die Nachfrage nach $XYZ langfristig ankurbeln könnte.

Ein Community-getriebenes Projekt mit großen Plänen

Was XYZVerse von anderen Projekten unterscheidet, ist die enge Einbindung seiner Community. Kürzlich startete das Team ein Ambassador-Programm, bei dem Nutzer durch ihre Unterstützung kostenlose Tokens verdienen können. Und das ist erst der Anfang - bereits jetzt laufen Gespräche mit bekannten Sportstars, um die Sichtbarkeit des Projekts weiter zu erhöhen.

Die jüngste Partnerschaft mit dem dezentralisierten Wettanbieter bookmaker.XYZ unterstreicht zudem das Ziel von XYZVerse, seinen Nutzen stetig auszubauen. Ein bedeutender Schritt, der der Community erstmals einen echten Anwendungsfall bietet.

Im Rahmen dieser Kooperation erhalten $XYZ-Inhaber einen besonderen Bonus auf ihre erste Wette - ein zusätzlicher Vorteil, der den Wert der Teilnahme am Ökosystem nochmals steigert.

Könnte XYZVerse der nächste große Memecoin werden?

Mit einem schnell wachsenden Presale, einer starken Community und einer ambitionierten Roadmap bringt XYZVerse alles mit, was ein Projekt mit ernstzunehmendem Potenzial ausmacht. Auch wenn der Kryptomarkt stets unberechenbar bleibt, sehen viele Investoren hier die Chance, früh bei etwas Großem einzusteigen. Der Presale läuft nicht ewig - wer interessiert ist, sollte jetzt genauer hinschauen.

Fazit

PEPE und SHIB sind solide, doch XYZVerse - der erste reine Sport-Memecoin - verbindet Meme-Hype mit Sport-Leidenschaft und peilt im Bullenmarkt 2025 eine Rallye von 8.500% an.

