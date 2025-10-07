Ein halbes Prozent fehlt dem DAX noch zum Top. Unsere Position liegt bereits prozentual zweistellig vorne und hat bis Dezember noch einmal so viel Potenzial Nach dem Befreiungsschlag von Anfang Oktober über bedeutende Widerstände sorgten Anschlusskäufe dafür, dass der DAX bis auf jeweils 0,5 Prozent an die Allzeithochs heran lief. Diese sind inzwischen fast drei Monate alt und befinden sich bei 24.639 (Intraday-Basis) sowie 24.549 Punkten (Schlusskursbasis). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
