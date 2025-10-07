OpenAI hat einige App-Integrationen für ChatGPT freigegeben. Darunter findet sich auch eine Anbindung an den Streaming-Dienst Spotify. Dadurch kann die KI Musik-Fans direkt unter die Arme greifen. Mittlerweile nutzen Millionen Menschen ChatGPT für die unterschiedlichsten Dinge. Sei es für Hausaufgaben oder als Mittel gegen Liebeskummer, die KI kann User:innen im besten Fall damit weiterhelfen. Jetzt will OpenAI seinen Chatbot noch nützlicher machen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n