Tief im Universum leuchtet eine Struktur, die es eigentlich nicht geben dürfte. Ihre immense Größe und rätselhafte Form stellen die Astrophysik vor eine völlig neue Herausforderung. Ein internationales Team von Astronom:innen hat eine der bisher seltsamsten und größten Strukturen im Kosmos aufgespürt. Es handelt sich um einen gigantischen, sich überschneidenden Doppelring aus Radiostrahlung, der auf den Namen RAD J131346.9+500320 getauft wurde. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n