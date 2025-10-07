Datum der Anmeldung:
06.10.2025
Aktenzeichen:
B9-100/25
Unternehmen:
Motel One Gruppe, Erwerb der mittelbaren Kontrolle über folgende Geschäftsbetriebe: 1. Flemings Hotel Frankfurt Main-Riverside 2. InterCityHotel Bremen 3. Flemings Hotel München-City sowie von zwei Hotels in Wien/Österreich
Produktmärkte:
Hotels
