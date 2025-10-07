Datum der Anmeldung:
06.10.2025
Aktenzeichen:
B6-58/25
Unternehmen:
DFL Deutsche Fußball Liga GmbH, Frankfurt am Main (D); Erwerb eines wettbewerblich erheblichen Einflusses an der Dyn Media GmbH, Köln u.a.
Produktmärkte:
Streaming-Plattform für Sportübertragungen
