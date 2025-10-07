Datum der Anmeldung:
06.10.2025
Aktenzeichen:
B3-93/25
Unternehmen:
Kuckuk Holding GmbH, Potsdam; Alloheim Senioren-Residenzen SE, Düsseldorf (Nordic Capital Fonds, St. Helier/Jersey); Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Trialog Therapienetzwerk GmbH, Düsseldorf;
Produktmärkte:
Heilmittelpraxen für Physiotherapie Ergotherapie Logopädie Podologie
