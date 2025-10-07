Hannover (www.anleihencheck.de) - Europäische Anleihemärkte mussten am gestrigen Montag erst einmal die Premierminister Resignation in unserem westlichen Nachbarland verdauen, so die Analysten der Nord LB.Französische Staatsanleihen (OATs) seien aus den Portfolien der Investoren geflogen. Der Renditeabstand zwischen 10-jährigen Dt. Bunds und OATs sei auf den höchsten Stand seit Januar (geklettert; +5bp auf 86bp). Neben der Under Performance von OATs ggü. ihren europ. Peers hätten die Anleihekäufer insbesondere dem langen Ende der Kurve den Rücken gekehrt. Für 30 Jahre Laufzeit zahle Frankreich jetzt 4,40% (+7bp). Deutschland "lediglich" 3,30% (+3bp). Aktienmärkte seien auf der Stelle getreten: DAX 0,00%; MDAX -0,19%; TecDAX +0,22%, Dow Jones -0,13%; S&P 500 +0,36%; Nasdaq Comp. +0,71%. (07.10.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
