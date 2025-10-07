Im September kamen in der Schweiz und Liechtenstein 5.160 Elektroautos neu auf die Straße. Während der Gesamtmarkt konstant blieb, konnten die E-Autos und auch Plug-in-Hybride zulegen. Damit rücken auch die Schweizer CO2-Ziele für den Verkehr in Reichweite. Die 5.160 neuen Elektroautos bedeuten einen Zuwachs von 3,4 Prozent zum September 2024. Und bei 19.933 Neuzulassungen über alle Antriebsarten hinweg (+0,0 % zum Vorjahr) haben die reinen Stromer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net