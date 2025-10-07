An der Börse Frankfurt geht am Dienstag nichts mehr: Wegen Stromausfall geht der DAX auf Talfahrt. Der Kurs fällt auf 24.366 Zähler. Auch die Kamera, die einen Live-Blick auf die DAX-Tafel gewährt, ist nur noch auf den Boden gerichtet. Für einen kurzen Moment herrscht damit an der Frankfurter Börse stillstand, ehe die Notstromversorgung einspringt. Der DAX der gemäß der ARIVA-Indikation vom Tagestief bei 23.366 Zählern zunächst bis auf 23.389 Punkte erholt, rutscht anschließend jedoch wieder ab. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
