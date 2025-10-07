Wien (ots) -woom launcht einziges selbst-balancierendes Laufvelo für Babys und KleinkinderDer internationale Premiumvelohersteller woom überrascht mit einer echten Innovation: Das woom WOW ist das einzige selbst-balancierende Laufvelo für Babys und Kleinkinder ab 9 Monaten. Made in Europe begleitet es die Allerkleinsten von ihren ersten wippenden Bewegungen bis ins Kindergartenalter - der perfekte Start ins Abenteuer auf zwei Rädern.woom steht für hochwertige Kinder- und Jugendvelos und präsentiert mit dem woom WOW eine echte Innovation für die Allerkleinsten. "Das woom WOW ist unser Versprechen an die Allerkleinsten: die pure Freude an Bewegung, verpackt in maximale Sicherheit. Wir haben Mobilität für Kinder von 9 bis 36 Monaten neu gedacht. Diese technische Raffinesse, in Kombination mit kindgerechtem Design, ist genau die Leidenschaft für Innovation, die uns bei woom seit unserem ersten Tag antreibt", erklärt woom CEO Bernd Hake.Wobble, Wobble - Welt entdeckenDas Herzstück des woom WOW ist das sanfte "Wobbeln" - ein leichtes Hin- und Herwippen des Laufvelos, das Balance und Motorik trainiert, noch bevor Babys und Kleinkinder gehen können. Kinder entdecken so auf ganz intuitive Weise ihr Gleichgewicht zu halten, verlagern spielerisch ihr Gewicht und gewinnen mit jeder Fahrt mehr Selbstvertrauen. Mit jedem Wobble üben die Kinder, ohne es überhaupt zu merken. So wird Bewegung zu einem spielerischen Erlebnis und schenkt Babys und Kleinkindern schon vor den ersten Schritten puren Spaß auf zwei Rädern und stärkt ihr Selbstvertrauen."Im Entwicklungsprozess mit den Kindern haben wir gesehen, wie sie sich ganz intuitiv bewegen möchten. Wir haben direkt von den Kids gelernt - und uns gleichzeitig wertvollen Input von Kinderärzt*innen und Entwicklungspsycholog*innen geholt, um das woom WOW optimal auf die Bedürfnisse der Allerkleinsten abzustimmen", gibt Produktdesigner Daniel Kloboucnik Einblicke in den Entwicklungsprozess des woom WOW.Das bestätigt auch die Zürcher Kinder-Physiotherapeutin, Melanie Hoffmann: "Das woom WOW ist nicht nur ein richtiger 'eye-catcher', der die Kinder direkt zum Ausprobieren anregt, sondern es bietet durch die breiten Reifen eine bereits vorhandene Stabilität, die den Kleinen mehr Sicherheit und Halt gibt. Gleichgewichtsreaktionen und der Rumpf werden trotzdem trainiert und die stabile Mobilität gefördert. Es ermöglicht eine unabhängige Fortbewegung, die zu mehr Selbständigkeit und Selbstbewusstsein führt. Ein rundum gelungenes Laufvelo schon für die Kleinsten."Leicht im HandlingDer selbst-zentrierende Lenker sorgt für Stabilität, während Kinder ihre ersten Erfolge feiern. Und wenn genug gewobbelt wurde? Einfach den Lenker parallel zum Rahmen drehen - und schon kann das woom WOW platzsparend verstaut oder getragen werden. Weil es im Alltag genauso oft von den Großen getragen wie von den Kleinen gefahren wird, ist sein handliches Design ein echtes Plus für die Family Life Balance.Die WOW ExperienceDas Abenteuer beginnt schon beim Auspacken: Das woom WOW rollt komplett zusammengebaut aus der Verpackung - ein echter WOW-Moment für Klein und Groß. Mit dabei sind auch Buddy, die weiche Plüschfigur zum Spielen, Kuscheln und Lernen, sowie ein liebevoll gestaltetes Kleine-Abenteuer-Büchlein, das die Entdeckungsreise auf zwei Rädern spielerisch begleitet.Kindgerechtes DesignJedes Detail des woom WOW ist auf die Bedürfnisse der kleinen Fahrerinnen und Fahrer abgestimmt. "Der tiefe Rahmen und der lange Sattel ermöglichen eine ergonomische Sitzposition, abgerundete Formen ohne scharfen Kanten und abgeflachte Lenkerenden mit grossem Durchmesser machen kleine Stürze sicherer, während die leisen Reifen den Untergrund schonen. Ergänzt durch farbige, weiche Lenkerenden, die zusätzlichen Schutz bieten, vereint das Design Funktionalität, Sicherheit und Ästhetik in einem Produkt", erklärt Produktdesigner Daniel Kloboucnik.Das woom WOW gibt es in den drei Farben pop peach, soft sprout und dreamy sky. Für noch mehr Individualität sorgt ein Farbkappen-Set für Reifen, Sattel und Lenkerenden in fünf fröhlichen Varianten - plum purple, lime green, mango orange, raspberry pink und blueberry blue.Made in EuropeDas woom WOW vereint stylishes Premium-Design mit nachhaltigen Materialien und verantwortungsvoller Produktion in Europa. Gefertigt in Portugal, besteht es bis zu 98 % aus schadstoffgeprüftem, recyceltem Composite-Material und besticht durch einen leichten Aluminiumrahmen und clevere Details. Es ist vollständig reparierbar - ganz ohne Klebstoff oder dauerhafte Verbindungen - und lässt sich dank trennbarer Monomaterialien einfach recyceln."Falling is not failing: Das woom WOW ermutigt Kleinkinder, mit Neugier und Selbstvertrauen ihre ersten Schritte in die Mobilität zu machen. Dank unserer innovativen, selbst-balancierenden Technologie ist es uns gelungen, ein Laufvelo zu entwickeln, das aktiven Support beim Velofahrenlernen bietet und Sicherheit, Spaß und Design auf einem völlig neuen Level vereint", so woom CEO Bernd Hake.Das woom WOW ist ab sofort im woom Online-Shop (https://woom.com/de_CH/) sowie im Handel erhältlich.Enjoy the ride!woom WOW - die Top 5 USPs\u25cf Selbst-balancierendes Wobbeln: Das sanfte Hin- und Herwippen unterstützt Kinder ab neun Monaten, die Balance zwischen Stabiltät und Mobilität zu finden. Gleichzeitig macht es die Allerkleinsten zu mutigen Entdecker*innen mit grossem Selbstvertrauen.\u25cf Selbst-zentrierender Lenker: Der Lenker schwingt automatisch wieder in die Ausgangsposition zurück. Das erleichtert den Einstieg ins Gleichgewichtstraining, da sich Kinder zuerst aufs Balancieren und Spurhalten konzentrieren können.\u25cf Handliche Tragefunktion: Mit nur einem Klick kann der Lenker umgeklappt werden und ist so leicht zu tragen und zu verstauen. Das intelligente Design des woom WOW ermöglicht es Eltern, die Hände frei zu haben, um beispielsweise einen Kinderwagen zu schieben.\u25cf WOW-Erlebnis schon beim Auspacken: Das woom WOW kommt komplett vormontiert - begleitet von der Plüschfigur Buddy, Ideen für Aktivitäten und Zubehör für kleine Abenteuer, um die Eltern zu inspirieren und die Kinder spielerisch auf der bevorstehenden Entdeckungsreise zu begleiten.\u25cf Kleinkindgerechtes Premium-Design: Entwickelt für kleine Hände und Füsse, mit tiefem Rahmen, langem Sattel, geräuschlosen Reifen und 100 % kindgerechten Materialien, angepasst an Kinder ab neun Monaten, die gerne mal etwas in den Mund nehmen. Bis zu 98 % recyceltes Composite-Material, schadstoffgeprüft, langlebig und "Made in Europe".Grössen & Farben59 × 32 × 42 cm | pop peach, soft sprout, dreamy skyWenn Sie das woom WOW erleben und testen möchten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an press@woom.com. Sehr gerne stellen wir Ihrer Redaktion ein Testbike zur Verfügung.woom: BildmaterialDownload-Link, Copyright woom GmbHBitte beachten Sie, dass die Bilder ausschliesslich im Zusammenhang mit der Berichterstattung über woom verwendet werden dürfen. Vielen Dank!Über woomwoom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendvelohersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den velobegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Velofür ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Massstäbe bei Premium-Kindervelos. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern - bis in die USA - fahren Kids und Teens auf woom bikes.Pressekontakt:woom GmbHBelinda Ableitinger, Pressesprecherin woomTelefon: +43664-888-22-837E-Mail: belinda.ableitinger@woom.comWebsite: https://woom.comOriginal-Content von: woom bikes Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102950/100935745