Denn: Nach den vorläufigen Zahlen der Bundesstatistiker lag der Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe hierzulande im August um 0,8 % unter dem des Vormonats, immerhin noch 1,5 % über dem des August 2024. Auslöser der Entwicklung: Klare Rückgänge der Neu-Bestellungen in der Automobilindustrie (-6,4 % zum Vormonat). Negativ wirkten sich überdies die Auftragseingänge der Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (-11,5 %) sowie in der Pharmaindustrie (-13,5 %) aus. Der sonstige Fahrzeugbau gewann dagegen hinzu (+17,1 %), ebenso die Produzenten von Metallerzeugnissen (+15,4 %).



