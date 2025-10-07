DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FMGG06 PTY 22/30 REGS USQ3919KAP68 07.10.2025 HZE/EOT
FMGG06 PTY 22/32 REGS USQ3919KAQ42 07.10.2025 HZE/EOT
