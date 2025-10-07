Berlin (ots) -Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hält am EU-weiten Aus für Autos mit Verbrennungsmotoren fest.Schneider sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio, für ihn komme eine Abkehr vom Verbrenner-Aus nicht in Frage. Nötig sei Plansicherheit, betonte Schneider.Bis zum geplanten Aus seien es noch zehn Jahre: "In zehn Jahren sieht die Welt nochmal ganz anders aus, was Technologie betrifft." Schon jetzt seien Quantensprünge bei den Batterien erzielt worden: "Sie sind in 20 Minuten aufgeladen, die Autofahrer kommen bis zu 700 Kilometer weit."Ein "Zurück in die Zukunft" komme für ihn nicht in Frage, betonte Schneider: "Zu hoffen, dass etwas besser wird mit einer Technologie, die vor 100 Jahren erfunden wurde, überzeugt mich nicht".Damit reagiert er auf Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Der hatte gestern dem Fernsehsender n-tv gesagt, er wolle das Verbrenner-Verbot "in dieser Form nicht aufrechterhalten". Merz nannte das Thema allerdings "noch nicht ausdiskutiert" mit der SPD.Das Interview können Sie hier nachhören: https://ots.de/S5zgsVPressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6132489