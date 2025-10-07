Erst Critical Metals im Hype, dann der Paukenschlag: Pentagon kauft Alaska! Rare-Earth-Aktien explodieren - Project2025 wird Realität. Wer jetzt nicht liest, verpasst den Tenbagger-Countdown! Pentagon-Deal in Alaska Es war ein wilder Tag an den Rohstoffmärkten, einer, wie ihn selbst abgebrühte Profis nicht alle Tage erleben. Erst schoss Critical Metals nach einem Reuters-Bericht in den Nachthimmel, zeitweise verdoppelte sich der Kurs - nur um Stunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE