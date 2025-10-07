© Foto: OpenAIRocket Lab hat jüngst den größte Einzelauftrag in der Firmengeschichte verkündet. Im Zuge dieser Neuigkeit stieg der Kurs dieser Aktie teilweise um 5 Prozent. Die Einschätzung von Analysten stimmt optimistisch.Rocket Lab hat jüngst einen Rekordvertrag verkündet: Das Raumfahrtunternehmen soll künftig insgesamt 21 dedizierte Electron-Missionen für den japanischen Erdbeobachter Synspective durchführen - der größte Einzelauftrag dieser Art in der Firmengeschichte. Die erste dieser Starts, unter dem Missionsnamen "Owl New World", wird voraussichtlich am 14. Oktober 2025 vom raketentechnologischen Komplex in Neuseeland abheben. Bei diesem Einsatz soll der siebte StriX-SAR-Satellit von Synspective …Den vollständigen Artikel lesen ...
