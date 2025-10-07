In diesem Herbst bietet EZVIZ, der weltweit vertrauenswürdige Name für Smart-Home-Sicherheit, eine besondere Gelegenheit, den Schutz Ihres Zuhauses auf das nächste Level zu heben. Wenn die Jahreszeiten wechseln und Familien mehr Zeit drinnen verbringen, ist jetzt der perfekte Moment, in smarte Sicherheit zu investieren, die fortschrittlich, zuverlässig und unkompliziert ist damit Sie sich das ganze Jahr über sicher und verbunden fühlen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251007783397/de/

This harvest season, EZVIZ offers unbeatable discounts to help people prepare for upgraded home living.

Für begrenzte Zeit bieten die EZVIZ Herbstangebote auf Amazon DE exklusive Rabatte auf Bestseller wie Video-Türklingeln, Smart-Kameras und All-in-One-Sicherheitskits. Egal, ob Sie eine Stadtwohnung oder ein großzügiges Familienhaus absichern möchten diese saisonalen Angebote erleichtern es Ihnen, wichtige Schritte zu mehr Sicherheit und Ruhe zu unternehmen. Hier sind einige Highlights:

HP7 Pro 4K Palm-Venen Video-Türsprechanlage - jetzt €369,99 statt €499,99

Die HP7 Pro definiert die Sicherheit an der Haustür neu mit modernster 4K-Videotechnik und Internetanbindung. Erkennen Sie Familie und Freunde sofort durch die einzigartige Palm-Venen-Technologie, sprechen Sie in Echtzeit mit Besuchern und erhalten Sie sofort Benachrichtigungen, sobald sich jemand nähert. Über den Touchscreen können Sie andere EZVIZ-Produkte nahtlos verbinden und die Sicherheit Ihres Zuhauses zentral steuern. Die Kombination aus fortschrittlicher Technik und einfacher Bedienung macht die HP7 Pro zur perfekten Lösung für hochmodernen Schutz direkt an Ihrer Tür.

CB8 Pro Akku-Pan Tilt Wi-Fi-Kamera-Kit - jetzt €139,99 statt €199,99

Das CB8 Pro Kit bietet umfassende Sicherheit im Außenbereich mit einer 360-Grad-Rundumsicht in gestochen scharfer 4K-Auflösung. Smarte Erkennung informiert Sie sofort über relevante Aktivitäten, während der Always-On-Video-Modus eine kontinuierliche Aufzeichnung ermöglicht, ohne den Akku zu belasten. Mit dem leistungsstarken 10.400-mAh-Akku und dem im Lieferumfang enthaltenen 5W-Solarpanel funktioniert das CB8 Pro Kit zuverlässig ohne Stromanschluss die ideale Lösung für langlebigen, unkomplizierten Außenschutz.

H9c Dual-Lens Pan Tilt Wi-Fi-Kamera - jetzt €99,99 statt €139,99

Die H9c erfasst jedes Detail und kombiniert ein Weitwinkelobjektiv für umfassende Sicht mit einem Pan-Tilt-Zoom-Objektiv für gezielte Nahaufnahmen. Dank fortschrittlicher KI-Erkennung erkennt sie präzise Personen und Fahrzeuge, minimiert Fehlalarme und eliminiert blinde Winkel. Ideal für größere Grundstücke oder Haushalte, die Rundumschutz benötigen. Die H9c lässt sich über die intuitive EZVIZ App steuern und bringt umfassende Sicherheit direkt auf Ihr Smartphone.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251007783397/de/

Contacts:

Charlene Li

lixiaolan15@ezviz.com