EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baader Bank startet Wochenend-Handel im außerbörslichen Handel



07.10.2025 / 10:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Baader Bank startet Wochenend-Handel im außerbörslichen Handel Die Baader Bank erweitert abermals ihr Handelsangebot Baader Trading und verlängert die Handelszeit im außerbörslichen Handel. Während der Handel bisher werktags von 07:30 bis 23:00 Uhr möglich war, ist dieser nun auch am Wochenende von jeweils 14:00 bis 19:00 Uhr am Samstag und Sonntag verfügbar. Das Angebot startet ab dem 25. Oktober 2025. Es können zunächst mit einem eingeschränkten Universum, das einen großen Anteil des aktuellen Umsatzes ausmacht und sukzessive ausgeweitet wird, Wertpapiere zu den neuen Handelszeiten über die Baader Bank gehandelt werden. Dies umfasst ca. 2.500 Aktien, ETFs und Fondsanteile. Der Handel findet ausschließlich in Euro statt. Die Handelszeitverlängerung gilt zunächst für den außerbörslichen Handel mit einem 'Request for Quote'-Verfahren. Die Baader Bank setzt die Handelszeitverlängerung zum Start mit einigen ihrer Kooperationspartner um. Das Handelsgeschäft mit Kryptowährungen, welches über das Setup der Baader Bank 24h verfügbar ist, hat bereits verdeutlicht, dass Privatanleger vermehrt unabhängig von klassischen Börsenzeiten handeln und eine klare Präferenz für die verlängerten Handelszeiten haben. Mit der Ausweitung im außerbörslichen Handel auch am Wochenende kann dieser Entwicklung sinnvoll unterstützt werden. "Seit einem Jahr können Anleger über 'Baader Trading' zu den verlängerten Handelszeiten in frühen und späten Stunden Wertpapiere handeln. Wir freuen uns sehr, dass wir ein Jahr nach der ersten Handelszeitverlängerung unser Handelsangebot ausbauen und nun den Wochenendhandel anbieten können. Mit unserem Angebot unter Baader Trading sind wir stets darauf bedacht mit unseren Partnern den Wertpapierhandel weiter zu optimieren", betont Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG. Zuvor hatte die Baader Bank bereits seit Oktober 2024 im außerbörslichen Handel und im Januar 2025 die Handelszeit auf gettex verlängert. Alle Informationen zu Baader Trading erhalten Privatanleger demnächst auch live in München bei den Baader Trading Days am 25. & 26. Oktober 2025 im München Hoch5. Alle Infos gibt es unter: www.baadertrading.de/baader-trading-days Die Baader Bank steht seit mehr als 40 Jahren für höchste Kompetenz im Wertpapierhandel. Um auch weiterhin einen erstklassigen Service anbieten zu können, fassen wir unter Baader Trading unsere Handelsaktivitäten und Dienstleistungen zusammen, das heißt das börsliche und außerbörsliche Market Making, sowie das Brokerage und den Krypto-Handel. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz

Senior Manager

Group Communication

T +49 89 5150 1044

Marlene.hartz@baaderbank.de

Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

https://www.baaderbank.de



Weitere Termine:

18.10.2025 Börsentag Berlin

25.-26.10.2025 Baader Trading Days in München

30.10.2025 Pressemitteilung zum Neunmonatsergebnis 2025 Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.



07.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

