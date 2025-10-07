Herborn (ots) -Die wachsende Komplexität europäischer Verpackungsvorschriften stellt Unternehmen vor immense Herausforderungen. Circular Pro - die neue Plattform aus der Unternehmensgruppe, zu der auch Reclay gehört - reduziert den Verwaltungsaufwand für verpflichtete Unternehmen deutlich und vereinfacht die Erfüllung komplexer Gesetzesvorgaben in ganz Europa. Die innovative Technologie hat ihren internationalen Roll-out nun in Österreich gestartet.Deutsche Unternehmen, die Produkte nach Österreich exportieren, können ihre gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der Erweiterten Produzentenverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR) ab sofort vollständig digital abwickeln. Circular Pro bietet eine zentrale Plattform, die Verpackungslizenzierung, Bevollmächtigungsservice und Beratung vereint - und das mit deutlich reduziertem bürokratischem Aufwand.Digitale Lösung für komplexe VorgabenFür viele deutsche Unternehmen bedeutet die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben aus dem EPR-Umfeld in Österreich bisher einen hohen administrativen Aufwand und unsichere Prozesse. Circular Pro reduziert diese Komplexität und sorgt für volle unkomplizierte Compliance."Wir sind überzeugt, dass Unternehmen, die komplexen und unüberschaubaren Vorgaben im Umfeld von Herstellerverantwortung und Kreislaufwirtschaft unterliegen, eine einfache und zentrale Lösung brauchen", erklärt Christian Abl, Geschäftsführer der Circular Pro GmbH sowie Geschäftsführer bei Reclay. "Unsere Plattform bietet den Unternehmen vollständig digitalisierte Prozesse kombiniert mit echter, internationaler Expertise und ermöglicht mit ihren Lösungen eine schnelle, effiziente und rechtssichere Abwicklung".Erfolgreicher Start in der Softlaunch-PhaseBereits in einer Softlaunch-Phase Anfang 2025 nutzten mehrere hundert Unternehmen die Plattform, wodurch ein sechsstelliger Umsatz generiert wurde. Zu den zufriedenen Kunden von Circular Pro zählt auch die Uniprox GmbH & Co. KG, Teil der Bauerfeind-Gruppe."Die Zusammenarbeit mit Circular Pro hat uns in den vergangenen Monaten gerade auf dem österreichischen Markt sehr geholfen, um im Themen-Dschungel der EPR den Durchblick zu finden und unsere Aufgaben anzugehen", freut sich Nicole Ruttmann, Regulatory Affairs Manager im Produkt- und Zulassungsmanagement bei Uniprox GmbH & Co. KG.Das Unternehmen der Bauerfeind-Gruppe ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von orthopädischen Hilfsmitteln und bewältigt über Circular Pro u. a. die Lizenzierung in Verkehr gebrachter Verpackungsmengen in Österreich. Auch in Zukunft wird Uniprox auf die Unterstützung von Circular Pro und die auf der Plattform angebotenen Services bauen. "Wir freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit in den nächsten Jahren und sind mit dem Angebot von Circular Pro gut aufgestellt."Kompletter EPR-Service für den österreichischen MarktNach dem erfolgreichen Softlaunch ermöglicht es Circular Pro Unternehmen aus Deutschland und der ganzen Welt bereits jetzt, ihre Verpackungsmengen in Österreich gesetzeskonform zu lizenzieren, über den Bevollmächtigungsservice ihre Pflichten auch ohne eigenen Sitz in Österreich zu erfüllen und sich von Expertinnen und Experten zu einer Vielzahl relevanter Aspekte aus Herstellerverantwortung und Kreislaufwirtschafft beraten zu lassen.Besonders hervorzuheben ist der Zeitvorteil: Nutzerinnen und Nutzer können die Verpackungslizenzierung in Österreich über Circular Pro in unter 10 Minuten vollständig abschließen - schnell, digital und rechtskonform. Ein integriertes Compliance-Monitoring visualisiert in Echtzeit offene Verpflichtungen und Risiken, sodass Verstöße und Bußgelder vermieden werden können.Dabei ist Circular Pro weit mehr als eine Compliance-Plattform: Reclay wird Circular Pro künftig nutzen, um Lizenzierungsservices noch digitaler und innovativer anzubieten. Gleichzeitig öffnet sich die Plattform bewusst auch für externe Anbieter und Partner, die ihre Leistungen im Bereich Kreislaufwirtschaft einbringen können. So wird Circular Pro zu einem digitalen "One-Stop-Shop für Kreislaufwirtschaft".Erweiterte europäische VerfügbarkeitNeben Österreich bietet Circular Pro bereits heute Services in vielen weiteren EU-Ländern an. Perspektivisch sollen EPR-Verpflichtungen in der gesamten Europäischen Union vollständig digital über die Plattform abgewickelt werden können - zentral, effizient und rechtskonform, unabhängig vom jeweiligen Markt.Mit über 20 Jahren Erfahrung in der EPR-Compliance in Europa und weltweit, einem vollständig digitalen Unterzeichnungsprozess, mehrsprachigem 24/7-Support und der Anbindung an weitere EU-Märkte ist Circular Pro die ideale Lösung für Unternehmen, die ihre Compliance professionell und zukunftssicher gestalten wollen.Über Circular ProCircular Pro ist eine digitale Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Produkt- und Verpackungsvorschriften sowie gesetzliche Anforderungen schnell, effizient und rechtssicher zu erfüllen. Im Fokus stehen internationale Verpflichtungen rund um die erweiterte Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR), Recycling und Kreislaufwirtschaft. Gerade für global tätige Unternehmen ist es eine große Herausforderung, den Überblick über nationale und internationale gesetzliche Vorschriften zu behalten und sie korrekt umzusetzen. Circular Pro setzt genau hier an: Die Plattform bündelt digitale Services an einem zentralen Ort und macht komplexe Prozesse einfach zugänglich.Pressekontakt:PIABO CommunicationsOrchan Ali-sade+49 1607253880orchan.alisade@piabo.netOriginal-Content von: Circular Pro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181159/6132536