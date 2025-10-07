Bechtle übernimmt Nuovamacut Automazione, Italiens größten SOLIDWORKS- und PLM-Spezialisten, von TeamSystem. Mit rund 150 Mitarbeitenden und einem Umsatz von EUR 63 Mio. im Geschäftsjahr 2024 betreut Nuovamacut rund 5.000 Industriekunden und zählt zu den führenden SOLIDWORKS-Partnern in Europa. Die Übernahme stärkt Bechtles Position im Bereich Product Lifecycle Management (PLM), erweitert die Präsenz in Südeuropa und reduziert zugleich die Abhängigkeit vom deutschen Markt bei einer breiteren industriellen Kundenbasis. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Wir schätzen jedoch, dass Bechtle etwa das eigene Bewertungsniveau bezahlt hat. Auf Basis eines EV/Sales-Multiplikators von rund 0,7x für das Geschäftsjahr 2025 ergibt sich ein Kaufpreis von etwa EUR 40-44 Mio. (mwb-Schätzung). Wir berücksichtigen die Akquisition in unseren Prognosen, erhöhen unsere FY26-Schätzungen leicht und passen das Kursziel von EUR 46,00 auf EUR 47,00 an. Wir bestätigen unser KAUFEN Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bechtle-ag





© 2025 mwb research