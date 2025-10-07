Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der überraschende Rücktritt des französischen Premierministers Lecornu nur wenige Stunden nach Vorstellung seines Kabinetts hat die politische Unsicherheit in Frankreich erhöht, so die Analysten der Helaba.Dies mache sich unter anderem in einem deutlichen Anstieg französischer Anleiherenditen und der Risikospreads bemerkbar. Im Laufzeitbereich von zehn Jahren sei die Renditedifferenz zwischen französischen und deutschen Staatsanleihen zeitweise auf knapp 90 Basispunkte und damit auf das höchste Niveau seit Dezember letzten Jahres gesprungen. Auch der Euro sei unter Druck gekommen. Der Anstieg des sentix-Investorenvertrauens habe indes keine spürbaren Auswirkungen gehabt und auch die Marktreaktionen auf die heute anstehenden Auftragseingänge in Deutschland seien in der Regel überschaubar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
