Über Abonnements auf Monatsbasis können Kunden von Ionity die Ladepreise je Kilowattstunde bereits deutlich senken. Jetzt führt das Schnelllade-Joint-Venture zwei Modelle für Jahresabos ein - mit längerer Laufzeit, aber Rabatten bei den monatlichen Grundgebühren. Die beiden neuen Tarife heißen Ionity Power 365 und Ionity Motion 365. Sie basieren auf den weiterhin buchbaren Monats-Abos ohne den Zusatz "365" und bieten auch die gleichen Ladepreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
