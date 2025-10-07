© Foto: Silas Stein - dpaDer BNB Coin zählt diese Woche zu den Überfliegern und führt die Krypto-Rallye mit einem neuen Allzeithoch an. Der BNB Coin hat sich als Überflieger am Kryptomarkt positioniert. Mit einem Wochenplus von rund 23 Prozent notiert der Token der Binance Smart Chain aktuell bei 1.258 US-Dollar - ein neues Allzeithoch (Stand: 9:30 Uhr MESZ). Der Kursanstieg erfolgt vor dem Hintergrund steigender On-Chain-Aktivität, wachsendem institutionellem Interesse und technischer Stärke. BNB Chain überholt Solana bei aktiven Nutzern Die BNB Chain hat im September laut Daten von TokenTerminal rund 52,5 Millionen aktive Adressen verzeichnet und damit Solana erstmals seit August überholt. Der sprunghafte …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE