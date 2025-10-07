© Foto: Dall-E

Nach der gewaltigen Hausse von AMD am Montag, melden sich jetzt namhafte Analysten zu Wort. Was war passiert. OpenAI kauft Anteile des Chipherstellers.Die Nachricht katapultierte die Aktie von AMD am Montag um bis zu 37 Prozent in die Höhe, ehe sie das Parkett immerhin noch mit einem Plus von rund 27 Prozent verließ: Was für ein Run! Diese Nachricht von der spekatkulären Kooperation packte die Anleger. Denn der Deal beschert dem Chipdesigner höhere Umsätze. "Unsere Partnerschaft mit OpenAI wird AMD voraussichtlich einen Umsatz in zweistelliger Milliardenhöhe bescheren und gleichzeitig den Ausbau der KI-Infrastruktur von OpenAI beschleunigen", sagte Jean Hu, EVP, CFO und Schatzmeister von …