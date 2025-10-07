Frankfurt (ots) -- Zum 14. Mal in Folge Bestnoten von ServiceRating- Herausragende Werte bei Fachkompetenz, Kundenvertrauen und Kundenzufriedenheit- Vermögensberater überzeugen mit ganzheitlicher Betreuung und Weitblick.Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) setzt ihre beeindruckende Erfolgsserie fort und bekommt auch im Jahr 2025 von der unabhängigen Ratingagentur ServiceRating Analyse und Beratung GmbH die Bestnote "exzellent" bestätigt. Bereits zum 14. Mal in Folge erhält das Familienunternehmen die Bestnote für seine exzellente Kundenbetreuung. Die Bewertung basiert auf umfassenden Kundenbefragungen, einem Serviceaudit sowie Interviews mit Führungskräften. Das Ergebnis bestätigt: Die DVAG zählt zu den führenden Finanzdienstleistern in Deutschland, vor allem wenn es um Kundenorientierung und persönliche Beratung geht.In der Auszeichnung wird zudem einmal mehr die kontinuierlich hohe Servicequalität der DVAG hervorgehoben. Die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater begleiten ihre Kundinnen und Kunden mit Weitblick und Fachkompetenz. Diese hohe Fach- und Beratungskompetenz sorgt für eine sehr hohe Kundenzufriedenheit und eine jahrelange Kundentreue. Darüber hinaus betont ServiceRating in ihrem Abschlussbericht der Analyse die Freundlichkeit, Fairness, Schnelligkeit und Verlässlichkeit sowie das ausgeprägte Vertrauen zwischen den Vermögensberatern und den Kunden.Ein zentraler Erfolgsfaktor der DVAG ist die gelungene Verbindung von persönlicher Beratung und digitalen Lösungen. Mit dem Beratungstool "Vermögensplanung Digital" können Anliegen effizient bearbeitet werden, wodurch mehr Zeit für individuelle Gespräche bleibt. Die stetige Weiterentwicklung des Tools orientiert sich konsequent an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden sowie an aktuellen Marktentwicklungen."Die Deutsche Vermögensberatung bestätigt mit aktuellen Kundenzufriedenheitswerten das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden. Auf Basis dieser Ergebnisse wird das exzellente Service Rating bestätigt und die Siegellaufzeit um ein weiteres Jahr verlängert", sagt Dr. Franz Gresser, Geschäftsführer von ServiceRating Analyse und Beratung GmbH. "Das Familienunternehmen überzeugt durch starkes Kundenvertrauen und hohe Kundentreue. Die Vermögensberater begleiten ihre Kunden oft ein Leben lang und liefern passgenaue Lösungen, die sich konsequent an den individuellen Bedürfnissen orientieren", betont er weiter. "Besonders geschätzt wird die exzellente Betreuung sowie die ganzheitliche, partnerschaftliche Beratung auf Augenhöhe."Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen eine branchenübergreifende und individuelle Beratung. Als Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung feiert das Familienunternehmen 2025 sein 50-jähriges Jubiläum und richtet dabei den Blick weiterhin in die Zukunft, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Kundinnen und Kunden anzubieten.Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329Frankfurt am MainSvenja Heibel, Tel.: 069 2384-7391; E-Mail: Svenja.Heibel@dvag.comBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563; E-Mail:Birgit.Rajchart@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/6132641