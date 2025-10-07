Stuttgart (ots) -Donnerstag, 16. Oktober 2025, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek / Live aus dem Gasthaus "Schützen" in Freiburg / Thema: Migration - zwischen Krise und ChanceNoch rund fünf Monate bis zur Landtagswahl: Das SWR Politik-Talk-Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" geht raus ins Land. Einmal im Monat sendet das Format live vor Ort - nah bei den Bürgerinnen und Bürgern und mitten in den Themen, die sie bewegen. Am 16. Oktober kommt die Sendung nach Freiburg. Es geht um das Reizthema Migration - zwischen Überforderung, Ängsten und Chancen.Migration - Herausforderung für Kommunen und GesellschaftViele Städte und Gemeinden im Land sind am Limit: Die Unterbringung und Integration von Geflüchteten belasten Schulen, Kitas und Behörden, Wohnraum ist knapp. Auch rund um Freiburg spüren Kommunen den Druck. Bürgerinnen und Bürger klagen, sie würden bei Entscheidungen über neue Unterkünfte nicht ausreichend einbezogen, viele fühlen sich nicht gehört - manche haben auch schlichtweg Angst vor Einwanderung. Gleichzeitig zeigen viele Beispiele: Geflüchtete tragen längst zum Funktionieren der Gesellschaft bei - ob in der Pflege, im Nahverkehr oder in der Gastronomie. Migration bleibt damit eines der zentralen Themen im Land: voller Konflikte, aber auch voller Chancen.Das Publikum vor Ort kann mitdiskutierenModerator Florian Weber spricht im Gasthaus "Schützen" in Freiburg mit Migrationsministerin Marion Gentges (CDU), Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) sowie mit Bürgerinnen und Bürgern, Geflüchteten und Ehrenamtlichen. Gemeinsam diskutieren sie, wie Integration gelingt, wie Ängste ernst genommen werden können und welche Perspektiven die Politik vor der Wahl aufzeigen muss. Die Sendung wird live übertragen.Teilnahme an der Sendung möglich - jetzt anmelden und mitdiskutierenAuch Wählerinnen und Wähler kommen zu Wort: Etwa 40 Menschen können an der Diskussion teilnehmen und den Kandidaten ihre Fragen stellen. Wer an der Livesendung in Freiburg am Donnerstag, 16. Oktober 2025 teilnehmen möchte, kann sich anmelden per Mail an zursache@swr.de.Die kommenden Sendungen:Zur Sache vor Ort live aus FreiburgDonnerstag, 16. Oktober 2025 live aus Freiburgvon 20:15 Uhr bis 21 Uhr, im SWR und in der ARD Mediathek (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2F&data=05%7C02%7CAlexandra.Gondorf%40swr.de%7Cf1ae4357c7d64eb2cfdd08dd3b9d2bcf%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638732268491742415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=fuR8SKH7ZVZPcQOIlmUmMBMZL3w6bwLA1Ssu6glR71k%3D&reserved=0)Thema: Migration - zwischen Krise und ChanceModeration: Florian WeberZur Sache vor Ort live aus MosbachDonnerstag, 20. November 2025 live aus den Neckar Odenwald Kliniken in Mosbachvon 20:15 Uhr bis 21 Uhr, im SWR und in der ARD Mediathek (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2F&data=05%7C02%7CAlexandra.Gondorf%40swr.de%7Cf1ae4357c7d64eb2cfdd08dd3b9d2bcf%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638732268491742415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=fuR8SKH7ZVZPcQOIlmUmMBMZL3w6bwLA1Ssu6glR71k%3D&reserved=0)Thema: Land ohne Arzt? Streit um die medizinische Versorgung (AT)Zur Sache vor Ort liveDonnerstag, 18. Dezember 2025 live (Ort wird noch bekannt gegeben)von 20:15 Uhr bis 21 Uhr, im SWR und in der ARD Mediathek (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2F&data=05%7C02%7CAlexandra.Gondorf%40swr.de%7Cf1ae4357c7d64eb2cfdd08dd3b9d2bcf%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638732268491742415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=fuR8SKH7ZVZPcQOIlmUmMBMZL3w6bwLA1Ssu6glR71k%3D&reserved=0)Zur Sache vor Ort liveDonnerstag, 22. Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)
Pressekontakt:
Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de
Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6132650