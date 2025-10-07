Weiden (www.anleihencheck.de) - Während die EZB den Leitzins nach den deutlichen Zinssenkungen der letzten Monate stabil gehalten hat, nimmt die US-Notenbank FED die erste Zinssenkung im laufenden Jahr vor, so die Experten von Robert Beer Investment.Der US-Arbeitsmarkt sende erste Schwächesignale und auch die Auswirkungen der Zölle auf die Inflation seien weiter ungewiss. Zwei weitere Zinsschritte auf einen Leitzins von 3,5% erschienen in den USA im laufenden Jahr derzeit realistisch, während die EZB vermutlich keine Änderungen vornehme. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de