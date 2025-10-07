Die Berliner Verkehrsbetriebe erweitern ihre Ladeinfrastruktur für Elektrobusse um Schnelllader an Endhaltestellen. Bis Ende 2027 sollen im ersten Schritt bis zu 20 solcher Ladestationen im ganzen Stadtgebiet entstehen, um den Betrieb mit Elektrobussen zu stabilisieren. Die Idee dahinter ist einfach: Busse können dort im Linienbetrieb laden und müssen nicht zwischendurch zum Aufladen auf den Betriebshof. Zwar ist bei den meisten Linien der tägliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
