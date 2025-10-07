EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Personalie

Veränderungen im Management und Aktuelles zu Epanko



07.10.2025 / 11:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EcoGraf Limited (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) gibt folgende Veränderungen im Management und wichtige Ernennungen bei Epanko bekannt: Howard Rae ist aufgrund gesundheitlicher Probleme, die ihn dazu veranlassen, seine derzeitigen Verpflichtungen zu reduzieren, als CFO und Joint Company Secretary zurückgetreten, wird aber weiterhin in beratender Funktion das Fremdfinanzierungsprogramm von Epanko unterstützen.

Maria Du Plooy, derzeit Finanzkontrolleurin des Unternehmens, wird die Position des General Manager - Finanzen übernehmen und an den Geschäftsführer Andrew Spinks berichten. Du Plooy übernimmt außerdem die Position des Joint Company Secretary.

Michael Bourguignon wird als Leiter Projekte (Tansania) für die nächste Entwicklungsphase von Epanko tätig sein.

Der derzeitige Chefgeologe David Drabble übernimmt leitende Aufgaben auf Epanko vor Ort und überwacht die Umsetzung des Umwelt- und Sozialmanagementplans. Ernennung des General Managers - Finanzen und Joint Company Secretary Das Unternehmen freut sich, die Ernennung von Maria Du Plooy zum General Manager - Finanzen bekannt zu geben, die dem Geschäftsführer Andrew Spinks unterstellt ist. Du Plooy ist seit April 2023 als Finanzkontrolleurin im Unternehmen tätig und verantwortlich für das Finanz- und Risikomanagement, die Personalabteilung und die Corporate Governance der gesamten Gruppe. Sie ist Wirtschaftsprüferin mit über 20 Jahren Berufserfahrung und hat nach ihrem Karrierebeginn bei PricewaterhouseCoopers in den Bereichen Bankwesen und Bergbau in Afrika, Australien und Südamerika gearbeitet. Während dieser Zeit hat sie umfangreiche Erfahrungen in der Einrichtung von ERP-Systemen, der Einrichtung von Berichtsprozessen für den Bergbau, der Verwaltung von Mineralabnahmevereinbarungen und Funktionen im Bereich Treasury-Risikomanagement sowie in der Einhaltung von Projektfinanzierungskrediten und der grenzüberschreitenden Unternehmensfinanzverwaltung gesammelt. Du Plooy wurde außerdem mit Wirkung zum heutigen Tag zum Joint Company Secretary ernannt und wird sich die Aufgabe mit Natalie Teo teilen, die diese Funktion weiterhin ausüben wird. Natalie Teo wurde gemäß Listing Rule 12.6 als die Person benannt, die für die Kommunikation mit der ASX in Bezug auf Listing Rule-Angelegenheiten verantwortlich ist. Ernennung wichtiger Epanko-Mitarbeiter Um die nächste Phase der Entwicklung von Epanko vorzubereiten, hat EcoGraf kürzlich eine Reihe wichtiger Ernennungen vorgenommen: Michael Bourguignon hat seine Tätigkeit als Leiter der Projekte (Tansania) aufgenommen und bringt umfangreiche Führungserfahrung in der Entwicklung von Bergbaubetrieben in ganz Afrika mit, darunter der Bau und die Inbetriebnahme des Balama-Graphitprojekts in Mosambik und die Weiterentwicklung des Chilalo-Graphitprojekts in Tansania. Bourguignon hat einen Master of Business Administration und ist Mitglied des Australian Institute of Project Management.

Der derzeitige Chefgeologe David Drabble wird die Leitung des Standorts Epanko übernehmen und dabei von Emmanuel Ntoma, Manager - Umwelt & Gemeinden, und Bernard Sefu, Manager - RAP-Implementierung, unterstützt. Das Unternehmen ist außerdem dabei, einen Verfahrenstechniker zu ernennen, der die Entwicklung der Verarbeitungsanlage in Epanko unterstützen soll. In Mahenge stellt die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Duma TanzGraphite Limited, im Rahmen der Umsetzung des Umwelt- und Sozialmanagementplans für Epanko drei Community Liaison Officers und einen Health, Safety and Environment Officer ein. Aktuelles zum Fremdfinanzierungsprogramm und zur Due Diligence für Epanko Der Abschluss der Epanko-Fremdfinanzierungsvereinbarungen hat Priorität. EcoGraf wird bei diesem Programm von Hannam & Partners beraten, die seit der Beauftragung der deutschen staatlichen KfW IPEX-Bank durch das Unternehmen im November 2023 an der Epanko-Fremdfinanzierungstransaktion beteiligt sind. Hannam & Partners ist eine führende unabhängige Investmentbank und Finanzberatung mit Sitz in London, die über umfangreiche Erfahrung in der Finanzierung afrikanischer Mineralprojekte verfügt. Weitere Informationen über Hannam & Partners finden Sie unter: https://hannam.partners/. EcoGraf freut sich, bekannt zu geben, dass nach einem strengen, im vergangenen Jahr begonnenen technischen Due-Diligence-Programm der Kreditgeber der Bericht des unabhängigen Ingenieurs in Kürze veröffentlicht werden soll, nachdem zahlreiche Arbeitsprogramme abgeschlossen wurden, darunter: Bergbauplanung zur Optimierung der erweiterten Erzreserven-Schätzung und der "Oxide First"-Strategie;

Neue geotechnische Bohrdaten zur Bestätigung der Entwürfe für die Abraumlagerstätte (TSF), den Wasserspeicherdamm (WSD) und die Verarbeitungsanlage;

TSF- und WSD-Studien in Übereinstimmung mit dem globalen Industriestandard für Abraummanagement, ANCOLD und den tansanischen Richtlinien für Dammsicherheit;

Aktualisierte Umwelt-Basisstudien, Folgenabschätzungen und Managementpläne in Übereinstimmung mit den IFC-Leistungsstandards, den Äquatorprinzipien und den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der Weltbank;

Aktualisierte und optimierte Projektbauzeitpläne, Kostenschätzungen und Risikomanagementpläne (einschließlich quantitativer Risikoanalyse); und

Planung der Projektdurchführung, welche das Projektabwicklungsteam des Eigentümers, EPCM, Stromversorgung und Baustellendienstleistungen umfasst. Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen die KfW IPEX-Bank beauftragt, im Rahmen des deutschen Garantieprogramms für ungebundene Kredite eine vorrangig besicherte Kreditfazilität in Höhe von bis zu 105 Millionen US-Dollar für das Epanko-Projekt zu arrangieren. Der interministerielle Ausschuss der deutschen Bundesregierung hat eine unverbindliche Bestätigung abgegeben, dass Epanko grundsätzlich für eine Importkreditdeckung im Rahmen des UFK-Programms in Frage kommt und dass ein Gutachten (Independent Expertise) über das Projekt und die vorgeschlagenen Finanzierungsvereinbarungen erstellt werden muss, um eine vorläufige Genehmigung für ein verbindliches Deckungsangebot zu erhalten. Nach Fertigstellung des Umwelt- und Sozial-Due-Diligence-Berichts Anfang dieses Jahres (siehe ASX-Mitteilung vom 17. März 2025) ist der unabhängige Ingenieursbericht ein wichtiger Meilenstein im Fremdfinanzierungsprozess zur Unterstützung des Expertengutachtens. Angesichts des anhaltenden Interesses und der laufenden Gespräche über mögliche strategische Partnerschaften für die Entwicklung des vertikal integrierten Geschäftsbereichs EcoGraf HFfree® für Batteriematerialien ist das Unternehmen außerdem dabei, strategische Kapitalberater zu ernennen, die bei den nächsten Schritten helfen sollen. Andrew Spinks, Managing Director, kommentierte die Ernennungen wie folgt: "Im Namen des Vorstands freue ich mich, Michael als Leiter der Projekte in Tansania willkommen zu heißen und Maria zu ihrer neuen Aufgabe zu gratulieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Michael, Maria und unserem erweiterten Team in Epanko, um das nächste Kapitel der Entwicklungs- und Wachstumsphase des Unternehmens zu schreiben und die Fremdfinanzierung von Epanko abzuschließen. Wir verstehen Howards widerwillige Entscheidung, seine Verpflichtungen aufgrund seiner jüngsten gesundheitlichen Schwierigkeiten zu reduzieren, und danken ihm aufrichtig für sein herausragendes Engagement während seiner Amtszeit als Finanzvorstand. Er hat eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des vertikal integrierten Geschäfts mit EcoGraf HFfree®-Batterieanodenmaterialien gehabt. Das Unternehmen ist damit ideal positioniert, um den globalen Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen." Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören: • Epanko Graphitmine in Tansania; • Mechanische Formgebungsanlage in Tansania; • EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto-, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und • EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



07.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

