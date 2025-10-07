Wirtschafts- und Finanztermine im Überblick:Am Mittwoch rücken vor allem Unternehmens-Updates - darunter von OMV und Aurubis - in den Fokus. Ergänzt wird das Geschehen durch Industrie- und Außenhandelsdaten sowie geldpolitische Impulse rund um das FOMC-Protokoll.TERMINE UNTERNEHMEN07:30 AUS: OMV , Trading Update Q3 10:00 DEU: Aurubis , Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/2508:00 DEU: Industrieproduktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
