Die Nordex Group hat Ende September neue Aufträge des langjährigen Partners wpd über insgesamt 21 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von über 125,7 Megawatt (MW) erhalten. Die sechs geplanten Windparks entstehen in mehreren deutschen Bundesländern, darunter Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. 125-Megawatt-Auftrag unterstreicht starke Partnerschaft mit wpd Die Aufträge umfassen die Lieferung unterschiedlicher Anlagentypen der Delta4000-Serie: 6 × N163/6.X, 11 × N149/5.X, 2 × N163/5.X, 2 × N133/4.8. Alle Projekte sind mit einem Premium-Servicevertrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin